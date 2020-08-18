Плюс 54,4 по Цельсию. Зарегистрирован новый абсолютный температурный рекорд

О новом температурном рекорде сообщила метеорологическая служба США. Предыдущий рекорд – 54,0 градуса, был зафиксирован там же в 2013 году, пишет ВВС.

Считается, что летом 1913 года в Долине Смерти была еще более сильная жара: 56,6 градусов. Но современные метеорологи сомневаются в точности тогдашних измерений. К тому же историки климатических явлений отмечают, что информация о почти 57-градусной жаре противоречит другим данным, собранным в то же время в регионе.

Есть сведения и о температуре 55 градусов в 1931 году в Тунисе. Но и они не считаются достаточно надежными.

В настоящее время зона сильной жары простирается вдоль всего Тихоокеанского побережья США. Ожидается, что температура должна достигнуть максимума 18 августа, и затем начнет медленно снижаться.

Обслуживающий Калифорнию оператор энергосетей CISO объявил в штате чрезвычайное положение 3-ей степени: потребность в электроэнергии уже превышает генерирующие мощности. Чтобы контролировать энергопотребление, власти по графику отключают электричество отдельным районам.

Напомним, хотя в целом картина глобального потепления показывает равномерное нагревание всей планеты, некоторые части Земли нагреваются быстрее остальных, например, Арктика. Аналогичную ситуацию ученые обнаружили и на противоположном конце Земного шара: данные о погоде за последние 30 лет показали, что по сравнению со всем миром Южный полюс прогрелся в три раза сильнее с 1989 года.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украині, и погода принесет нам новые рекорды.