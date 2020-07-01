"Жара" в Антарктиде. Южный полюс прогревается в три раза быстрее, чем весь земной шар

Хотя в целом картина глобального потепления показывает равномерное нагревание всей планеты, некоторые части Земли нагреваются быстрее остальных, например, Арктика. Аналогичную ситуацию ученые обнаружили и на противоположном конце земного шара: данные о погоде за последние 30 лет показали, что по сравнению со всем миром Южный полюс прогрелся в три раза сильнее с 1989 года, пишет New Atlas.

Международная группа ученых изучила данные метеостанций, отдельные наблюдения и климатические модели для оценки воздействия глобального потепления на Южном полюсе.

Температура на Антарктическом континенте может сильно различаться. Давно известно, что в Западной Антарктиде и на Антарктическом полуострове температура повышается из-за таяния льдов, но о Южном полюсе так не думали. Это связано с тем, что он расположен в отдаленном высокогорном регионе, известном как Антарктическое плато, одно из самых холодных мест на Земле. В то время как окружающие районы нагревались в течение конца 20-го века, Южный полюс фактически охлаждался до 1980-х годов. Но новое исследование показало, что погода меняется.

Исследования команды показали, что Южный полюс прогрелся на 1,8 °C между 1989 и 2018 годами, и этот процесс ускорился именно в ХХI веке. Для сравнения, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, общая температура суши и океана по всей планете увеличивались в среднем на 0,18 ° C за десятилетие с 1981 года.

Исследователи говорят, что эта ситуация является результатом многих факторов, и точный вклад каждого из них определить сложно. Ученые отмечают повышение температуры в тропической части Тихого океана, что привело к снижению атмосферного давления над некоторыми частями Атлантики и, в свою очередь, подтолкнуло теплый воздух к плато, где расположен Южный полюс.

Ученые обнаружили, что некоторые самые теплые годы на Южном полюсе коррелировали с необычно высокими температурами в тропиках, и почти 20% колебаний температуры на Южном полюсе за исследуемый период могут быть связаны с температурами океана в этом регионе.

Чтобы понять какую роль парниковые газы и антропогенное изменение климата сыграли в этой тенденции, команда проанализировала более 200 климатических моделей. Исследователи учли концентрацию парниковых газов в течение 30-летнего периода, и это позволило сравнить скорость потепления со всеми возможными тенденциями, которые могли бы возникнуть естественным образом без человеческой деятельности.

По словам ученых, потепление оказалось более сильным, чем в 99,9% предусмотренных сценариев, свободных от влияния человека, и это дает возможность утверждать, что естественный ход этих изменений крайне маловероятен.

Исследователи пришли к выводу, что повышение уровня парниковых газов "сработало" вместе с переменчивостью погоды в тропиках и создало одну из самых сильных тенденций потепления на планете. Южный полюс "теплеет" даже быстрее чем Арктика, которая нагревается в два раза сильнее, чем вся планета.

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