Сильная жара станет нормой жизни для 3 миллиардов людей к 2070 году

Ученые говорят, что многим придется жить при средней температуре выше 29 градусов по Цельсию

Согласно новому исследованию, к 2070 году более 3 млрд человек будут жить в местах с "почти непригодными для жизни" температурами. Об этом сообщает ВВС.

По словам ученых, если выбросы парниковых газов не уменьшатся, многим людям придется жить при средней температуре выше 29 градусов по Цельсию. Такая температура выходит за рамки "климатической ниши", в которой люди жили и процветали в течение последних 6 тыс. лет.

"Мы надеемся, что исследование объясняет изменение климата более человеческим языком", – говорит соавтор исследования Тим Лентон.

Исследователи использовали данные демографических прогнозов ООН и сценарий потепления на 3 градуса, основанный на ожидаемом глобальном повышении температура. В докладе ООН говорится, что даже несмотря на Парижское соглашение по климату, мир движется к увеличению температуры на 3 градуса.

В новом же исследовании говорится, что большая часть населения планеты живет в узких климатических полюсах, где средняя температура составляет около 11–15°С. Меньшее количество людей живут в районах со средней температурой 20-25°С.

В таких климатических условиях люди жили на протяжении тысяч лет. Но если глобальное потепление обернется ростом температуры на 3°С, то большое количество людей окажется в условиях за пределами "климатической ниши".

Лентон, специалист по климату и директор Глобального системного института в Университете Эксетера, проводил исследование с участием ученых из Китая, США и Европы.

Согласно их прогнозам, первыми пострадают районы Северной Австралии, Индии, Африки, Южной Америки и некоторые районы Ближнего Востока.

В исследовании отмечается, что наибольшую обеспокоенность вызывают те люди, которые живут в более бедных районах и не могут укрыться от жары.

"Для меня это исследования не о богатых, которые могут просто зайти в здание с кондиционером и изолироваться себя от чего-либо. Мы должны заботить о тех, у кого нет средств, чтобы изолировать себя от погоды и климата вокруг них", – подытожил Лентон.

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