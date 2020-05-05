Реки мелеют, посевы гибнут: чем грозит Украине начавшаяся засуха

С начала 2020 года украинцы столкнулись с аномально теплой бесснежной зимой, пылевыми бурями, масштабными лесными пожарами и обмелением рек. Чем грозит Украине новая беда — засуха, разбирался Фокус

В Украину пришла засуха. Если верить прогнозам и оценкам метеорологов, лето 2020 года будет сухим, жарким и пыльным.

Уровень воды в реках упал до рекордного уровня

Уровень воды в реке Десна в пределах Чернигова опустился до минимума за 140 лет наблюдений. Об этом написал глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко в Facebook. "По состоянию на утро сегодняшнего дня (4 мая, – ред. ) имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу – разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", – рассказал Прокопенко.

Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над "0" поста.

"Наводнение вообще отсутствует – ни в одном месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки также нет. Фактически, Десна питается исключительно из грунтовых вод", – говорится в сообщении. По словам Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Государственной экологической инспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.

Упал уровень воды и в Днепре. За юлижайшие полвека, прогнозируют экологи, уровень воды в главной украинской реке упадет вдвое. "Недостаток осадков приводит к тому, что мелеют реки, озера, понижается уровень грунтовых вод. Все это отражается и на хозяйстве. И эта нехватка осадков, которую мы сейчас видим, – это общая тенденция, она уже ощущается в засушливых регионах Украины", – говорит эколог Александр Соколенко.

Ранее ученые американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы прогнозировали, что 2020 год станет самым жарким в истории наблюдений с вероятностью 75% и войдет в пятерку лет с самой высокой температурой с вероятностью 99,9%. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украины, и погода принесет нам новые рекорды.

Река Тетерев

"Вероятность этого 99 процентов, потому что последние 15 лет являются лидерами по среднему температурному режиму. До этого 150 лет изменений не наблюдалось, а последние 15 стали лидерами", – говорит Николай Кульбида.

Сейчас засуху связывают с аномально сухой осенью 2019 года и столь же аномально бесснежной зимой. "Метеорологическая зима с традиционными морозами, снегом и промерзанием почвы впервые за период наблюдений (120 лет) так и не наступила, а значит, отсутствовали условия для формирования половодья", — объяснил и.о. председателя Госагентства по водным ресурсам Михаил Хорев.

В Институте агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук говорят, что дефицита воды нет только в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях, но и там наблюдается тенденция к засухе. Самая плачевная ситуация — в Одесской и Николаевской областях.

Водохранилище в Житомирской области

Из-за засухи в Украине наблюдается понижение уровня воды в водохранилищах, которые питают города. Уровень воды там падает каждый день. Например, в водохранилище "Видсичне", которое снабжает водой Житомир, уровень воды упал с 4 до 2,7 метров. И дожди, которые прошли на этой неделе, ситуацию не спасли: водохранилище просто перестало мелеть.

Кроме Десны критическая ситуация наблюдается на речках Криваль, Тетерев и Случ. Обмелению последней способствует постройка мини-ГЭС. Сейчас их две, должна была быть и третья, но местные жители взбунтовались.

Река Случ сейчас и полвека назад/Фото: ВВС

Засуха уничтожает посевы

Из-за засухи в Украине в 2020 году уже пострадали 10-15% всех посевов. Такие данные обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (МЭРТ). Это примерно 500 тысяч гектаров засеянных угодий. Потери оцениваются в 2,5 миллиардов гривен.

В Одесской области хуже всего ситуация на юге, где погибли больше половины озимых культур, причем в Придунавье – все 70-80%. Дожди озимые уже не спасут, но они жизненно необходимы для проведения весенней посевной кампании: сеять пшеницу, ячмень и рапс в сухую землю — бессмысленная затея.

Согласно прознозам Минэкономики, в 2020 году из-за засухи и финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур (в прошлом году .— 75 млн тонн). Ранее в Институте аграрной экономики прогнозировали урожай в размере 67,5 млн тонн (-7,7 млн тонн от 2019 года).

Глобальное потепление в Украине

За последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса и с каждым годом темпы растут. Так, в 1985-2014 год скорость роста температуры выросла в 25 раз по сравнению с 1961-1990. В целом, скорость изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине почти вдвое превышает показатели в остальном мире и Северном полушарии. Особенно остро глобальное потепление ощущается в городах в летние месяцы, когда бетонные поверхности темного цвета усугубляют жару. Аномально высокие температуры создают риски для здоровья людей и вынуждают их использовать кондиционеры, которые потребляют дополнительную энергию.

Согласно исследованию Швейцарской высшей технической школы Цюриха большинство городов постепенно "перемещаются" в более теплые субтропические края и уже через 30 лет они окажутся в таких климатических условиях, как если бы их перенесли примерно на 1000 км к югу. Таким образом, уже через несколько десятилетий климат в Киеве станет таким же, как сейчас в австралийской Канберре. По такому прогнозу, средняя температура самого теплого месяца в столице достигнет отметки в 29°C, а самого холодного -4,9°C.

Несколько лет назад исследователи из Украинского гидрометеорологического института также разработали собственные прогнозы климатических изменений в стране до конца века. Самый оптимистичный из них предполагает, что со второй половины века население планеты начнет сокращаться; мир будет активно переходить на ресурсосберегающие технологии, а уровень вредных выбросов снизится. Но даже в таком случае в конце столетия среднегодовая температура в Украине будет на 2°C больше, чем в его начале.

Самый пессимистичный сценарий гласит, что вплоть в ХХІ веке будет наблюдаться постоянный и быстрый прирост населения, а выбросы парниковых газов останутся высокими. В таком случае среднегодовая температура в Украине к 2100 году поднимется на 3,8 градуса. Особенно потеплеют зимы, в других сезонах повышение температур будет не таким стремительным.

Как ранее писал Фокус:

Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.