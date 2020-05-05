На Винничине из-за непогоды погиб велосипедист – его водой смыло с дороги

Спасатели достали из заиленной обочины и передали полицейским

4 мая в селе Круподеринцы Винницкой области потоком воды и ила смыло велосипедиста. Местный житель погиб. Об этом сообщает пресс-слжуба ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали тело из заиленной обочины и передали полицейским.

Из-за вчерашнего ливня в этом же селе под илом находится 150 м дороги, въезд в населенный пункт тоже затруднен: пока что его организовали по другой дороге.

Также сотрудники ГСЧС неоднократно помогали местных жителям различных сел и городов откачивать воду и ил. Для проведения таких работ привлекли 19 человек личного состава и 4 единицы техники.

3 мая в Украине объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз. Тем не менее, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.

Как ранее сообщал Фокус:

Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.