Весна в Украине началась с температурных рекордов

Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет

3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8 градусов по Цельсию, предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Благодаря этому побит и рекорд среднесуточной температуры, достигшей +8,3 градусов, что оказалось на 0,4 градусов выше, чем в 1997 году.

Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду.

Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градуса.

Напомним, календарная зима закончилась, а метеорологическая впервые за 140 лет в столицу так и не пришла. Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом за декабрь-февраль она составила 2,0°С.

Как ранее сообщал Фокус: