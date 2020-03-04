Весна в Украине началась с температурных рекордов
2020-03-04 14:53:10
Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет
3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до +14,8 градусов по Цельсию, предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Благодаря этому побит и рекорд среднесуточной температуры, достигшей +8,3 градусов, что оказалось на 0,4 градусов выше, чем в 1997 году.
Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи на среду.
Температура под утро не опустилась ниже 4,8 градусов, превысив предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 градуса.
Напомним, календарная зима закончилась, а метеорологическая впервые за 140 лет в столицу так и не пришла. Все три зимних месяца имели плюсовые среднемесячные температуры, а в целом за декабрь-февраль она составила 2,0°С.
Как ранее сообщал Фокус:
- Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом притянула к себе воздушные потоки, а полярный регион постоянно окружают ветры, дующие вдоль географических параллелей. В результате возник барьер, который препятствую распространению холода на юг.
- В Антарктике зарегистрировали новый температурный рекорд – 20,7 градусов тепла.
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