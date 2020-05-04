В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
2020-05-04 12:42:00
Только 0,1% территории страны имели нормальный уровень влаги в почве в середине апреля
В Чехии фиксируется сильнейшая засуха за последние 500 лет, а запасы водных ресурсов страны на пределе.
Об этом заявил министр окружающей среды Чехии Ричард Брабек, сообщает Reuters.
Карта, представленная министерством, показала, что только 0,1% территории страны имели нормальный уровень влаги в почве в середине апреля. В то же время, сильная засуха была обнаружена в 75,4% страны.
Известно, что в Чехии с 2015 года сохраняются условия засухи, так как температура повышается, а количество осадков уменьшается.
"Мы переживаем беспрецедентный период засухи, как по продолжительности, так и по своему воздействию", – сказал Брабек
Отмечается, в коммунистическую эпоху принудительной коллективизации в Чехии поля были объединены, и фактически не имели между собой никаких преград. Эксперты говорят, что это значительно снизило способность ландшафта удерживать воду, в результате чего сейчас 10,7 млн человек с трудом пытаются поддерживать устойчивый уровень воды.
Засуха и более высокие температуры также способствовали распространению короеда, который поразил страну в прошлом году. Ущерб от него оценивается в 1,7 млрд долларов.
На данный момент Министерство охраны окружающей среды страны ведет переговоры о выделении 139,9 млн долларов дополнительных расходов на борьбу с засухой, что может помочь в сборе урожая.
Кстати, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким и в истории Украины, а погода принесет нам новые рекорды.
Фокус разбирался, что нужно знать о глобальном потеплении в Украине и какой нас ждет климат 80 лет спустя. Не так давно исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовали работу, посвященную переменам климата, которые переживут крупные города мира к середине текущего века. Они отмечают, что большинство городов подвержены невольному "переезду" в более теплые субтропические края. Предполагается, что уже через 30 лет они окажутся в таких климатических условиях, как если бы их перенесли примерно на 1000 км к югу.
Это больше того расстояния, что отделяет Киев от границы субтропического пояса. И именно туда, по данным швейцарцев, переберется украинская столица. Климат здесь станет таким же, как сейчас в австралийском городе Канберра. Среднегодовая температура увеличится на 2,9°C. Средняя температура самого теплого месяца достигнет отметки в 29°C, а самого холодного – -4,9°C.
Как ранее сообщал Фокус:
- В этом году из-за засухи и финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур, говорят в Министерстве экономики.
- Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) прогнозирует климатические катастрофы, которые ждут Европу к концу столетия. По данным агентства, среднее повышение уровня моря на один метр к концу столетия, будет означать, что 90% территории британского города Халл уйдет под воду, еще пять городов в Британии уйдут под воду на 40%.