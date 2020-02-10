Пожары, наводнения и засуха. Ученые показали, что ждет Европу в этом столетии
2020-02-10 14:20:00
Европейское агентство по окружающей среде составило карты климатических катастроф
Новые подробные карты наглядно показали климатические катастрофы, которые ждут Европу к концу столетия. Об этом сообщает The Guardian.
По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), среднее повышение уровня моря на один метр к концу столетия, будет означать, что 90% территории британского города Халл уйдет под воду, еще пять городов в Британии уйдут под воду на 40%.
В Северном море голландские города, включая Гаагу, Роттердам и Лейден, по прогнозам, столкнутся с сильными наводнениями из-за повышения уровня моря в среднем на 1 м. Такая ситуация сложится, если глобальная температура повысится на 4-6 градусов выше индустриального уровня.
Карта с зонами наводнения
Составленная модель не учитывает масштабных мер по предотвращению наводнений в Нидерландах, но многие другие страны таких мер вовсе не предпринимают.
В это же время, на обширных территориях в Испании, Португалии и Франции будет вестись борба с опустыниванием. В наиболее подверженных регионах количество засух увеличится в 2,5 раза при худшем сценарии.
Жаркое лето увеличит риск лесных пожаров, которые достигли рекордных уровней в Швеции еще в 2018 году. Если повышение температура превысит 4 градуса, то Франция, юг Германии, Балканы и Северный полярный круг подвергнутся значительному риску пожаров. Но самой высокой пожарная опасность останется на юге Европы.
Дальше на север зимы станут более влажными. Повышение температуры на 2 градуса будет означать, что в центральной и восточной Европе может резко увеличиться количество "сильных дождей", которые будут наблюдаться осенью и зимой к концу века.
Прогнозируемые изменения по сильным осадкам зимой и летом.
В некоторых районах центральной и восточной Европы прогнозируется увеличение количества проливных дождей на 35%.
Несмотря на то, что климатические данные были опубликованы ранее, впервые агентство ЕС отобразило их на картах.
"Это неотложный вопрос, и нам нужно действовать сейчас", – заявил эксперт ЕАОС по воздействию изменения климата и адаптации Блаж Курник.
По его словам, даже если странам удастся ограничить рост глобальной температуры, находящийся в атмосфере СО2 все равно будет оказывать влияние.
"Число экстремальных явлений и повышение уровня моря будут продолжать расти в течение следующих десятилетий, а то и столетий. Повышение уровня моря может быть особенно проблематичным, так как оно растет за счет ранних выбросов и текущей концентрации парниковых газов", – добавил Курник.
В агентстве сообщают, что правительствам необходимо сосредоточиться на адаптации к неизбежному глобальному потеплению.
"Адаптация имеет решающее значение в ближайшие два десятилетия этого века. Даже если нам удастся удержать повышение температуры в пределах 2 градусов, дальнейшая адаптация будет иметь решающее значение для последующих десятилетий", – говорится в отчете.
Как ранее сообщал Фокус:
- Комитет ООН по правам человека заявил, что мировым правительствам будет запрещено депортировать климатических беженцев. Согласно новому руководству, страны не могут высылать беженцев домой, где их жизни может угрожать климатический кризис. По мнению экспертов, такое решение является первым в своем роде и представляет из себя "переломный момент" в юридической практике.
- Ученые считают, что австралийские пожары являются предвестниками будущего планеты. Пожары могут раскинуться по всей Земле, если температура повысится еще больше.