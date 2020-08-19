И все же "инопланетный зонд". Ученые не могут объяснить природу межзвездного объекта Oumuamua

Ученые опровергли теорию о том, что первый обнаруженный межзвездный объект Oumuamua, который имеет необычную сигарообразную форму, состоит из водородного льда. Об этом сообщает Sci News.

По словам ученых, Oumuamua был обнаружен в конце 2017 года и стал первым из известных межзвездным объектом, который пришел в нашу Солнечную систему извне. Небесный объект движется невероятно быстро со скоростью 30 км/с. Вначале астрономы приняли объект за астероид, но вскоре обнаружили, что Oumuamua ведет себя как комета, но также имеет и другие свойства, не связанные ни с одним известным типом объектов.

Длина объекта варьируется в пределах 400 метров, она примерно в 10 раз больше, чем ширина Oumuamua. По данным NASA, такое экстремальное соотношение сторон является самым экстремальным из всех известных комет и астероидов, обнаруженных в Солнечной системе. Необычная природа объекта даже породила предположения о том, что возможно, Oumuamua – это инопланетный зонд, посланный для исследования Солнечной системы.

Ученые называют такое предположение маловероятным, но пока не могут объяснить природу межзвездного осколка. Сперва исследователи предполагали, что объект состоит из молекулярного водородного льда.

Но в новом исследовании ученые из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики, а также Корейского института астрономии и космических наук опровергли теорию.

"Предположение выглядело многообещающим, потому что могло объяснить чрезвычайно вытянутую форму Oumuamua, а также его негравитационного ускорение", – говорит ведущий автор последнего исследования доктор Тим Хоанг.

По словам ученого, водородный лед может формироваться в гигантских молекулярных облаках – тип межзвездного облака, чья плотность и размер позволяют в нём образовываться молекулам, обычно водорода. Ближайшее к Земле молекулярное облако W51 находится в 17000 световых лет.

В своей работе исследователи выяснили, что водородный айсберг просто не смог бы пережить столь длинное путешествие на таких высоких скоростях. Скорее всего, водородный лед испарился по дороге к нашей Солнечной системе. Кроме того, ученые подвергли сомнению, что подобных размеров айсберги могут формироваться в молекулярных облаках.