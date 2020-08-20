На МКС зафиксирована утечка воздуха, экипаж перейдет в российский модуль

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Предполагается, что утечка произошла на американском сегменте станции.

"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", – заявил собеседник агентства.

По его словам, утечка не несет угрозы безопасности экипажа и станции.

Утечку также подтвердили в Роскосмосе. Ожидается, что завтра экипаж перейдет в российский модуль, чтобы организовать контроль давления в модулях NASA. Также сообщается, что такое решение было принято совместно российской и американской стороной.

"В период трехдневного пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", – добавили в Роскосмосе.

Источники отмечают, что одной из возможных причин утечки может быть попадание микрометеорита. Специалисты планируют последовательно перекрывать все модули МКС, чтобы определить, где конкретно падает давление.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В прошлый раз утечка воздуха на МКС произошла в августе 2018 года. Позже было установлено, что это произошло из-за пробоины в бортовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-09", пристыкованного к станции. Отверстие диаметром 1,5 миллиметра заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. При этом причина образования дыры до сих пор неизвестна, так как результаты расследования были засекречены.