Без места под солнцем. По Млечному Пути может дрейфовать 100 млрд "планет-изгоев"

Новое исследование показало, что по Млечному Пути дрейфуют более 100 млрд "планет-изгоев", у которых нет собственных звезд. Об этом сообщает New York Post.

Миссия NASA попытается подсчитать, сколько существует планет-изгоев, предполагая, что их количество будет превышать число звезд в галактике.

"Вселенная может изобиловать планетами-изгоями, мы даже не подозреваем об этом. Мы никогда этого не узнаем, если не проведем тщательное исследование с помощью космического микролинзирования, как космический телескоп Nancy Grace Roman", – говорит соавтор исследования астроном из Университета штата Огайо Скотт Гауди.

Космический телескоп Nancy Grace Roman, который собираются запустить в ближайшие пять лет, сможет делать впечатляющие снимки Млечного Пути. Телескоп также сможет обнаруживать планеты в тысячах световых лет от Земли, что намного дальше, чем позволяют теперешние технологии.

В это же время, моделирование Гауди и его команды показало, что новый телескоп будет обнаруживать сотни планет и будет в 10 раз более чувствительным для подобных задач.

Поиски сосредоточатся в районе Солнца и центре Млечного Пути, где живет сверхмассивная черная дыра, чей размер составляет около 24 тыс. световых лет.

"Было обнаружено несколько планет-изгоев. Но, чтобы получить полную картину, лучше использовать телескопы, подобные Nancy Grace Roman", – говорит еще один автор статьи Самсон Джонсон.

Он добавляет, что планеты-изгои скорее всего, будут очень холодными, так как у них нет родительской звезды. Но их изучение поможет ученым лучше понять процесс формирования планет.