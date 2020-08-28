"Это была серьезная атака". Россиянин попытался взломать сеть завода Tesla Илона Маска

Федеральное бюро расследований США вместе с компанией Tesla бизнесмена Илона Маска сорвали план хакерской группировки атаковать завод Гигафабрика в штате Невада.

Об этом говорится в соответствующем постановлении ФБР о задержании и аресте россиянина Егора Крючкова.

По данным американских спецслужб, гражданин России еще в июле приехал в США по туристической визе, после чего пытался завербовать некоего "русскоязычного сотрудника" фабрики, предложив на пару тому 1 миллион долларов за заражение интранета (внутренней сети) завода вирусным софтом.

Согласно словам Крючкова, которые удалось записать на аудиоустройства, после взлома группа собиралась шантажировать Маска распространением похищенных данных или блокировкой интранета.

Читайте также: Илон Маск поднялся на четвертую строчку списка богатейших людей мира

В документе говорится, что анонимный сотрудник согласился на преступление, но тут же уведомил о плане компанию, после чего к делу подключили ФБР.

Вскоре правоохранители выяснили, что преступники входят в группу, которая шантажировала и другие компании. В июле, сообщает ФБР, туристический оператор CWT Group выплатил преступникам 4,5 миллиона долларов.

27-летнего Крючкова задержали и арестовали 22 августа, когда тот собирался отправиться в РФ. Сейчас он дает показания.

"Очень признателен. Это была серьезная атака", – написал Маск в Twitter.