Пылевой дьявол. Марсоход NASA заснял вихрь на Красной планете
Марсоходу NASA Curiosity удалось сфотографировать на поверхности Красной планеты пыльный вихрь, кружащий над выжженным ландшафтом. Об этом сообщает Space.com.
Curiosity сфотографировал "пылевого дьявола" вдоль границы между темными и светлыми склонами внутри кратера Гейла, ширина которого составляет 154 км. Отмечается, что пылевые вихри на Марсе, как и на Земле появляются при сильном прогреве поверхности солнечными лучами.
По словам членов команды Curiosity, неудивительно, что вихрь появился именно в это время внутри кратера.
"В кратере Гейла почти лето, и мы наблюдаем период сильного нагрева поверхности, который длится с ранней весны до середины лета", – говорит ученый из компании Aeolis Research из Аризоны Клэр Ньюман.
"Более сильный поверхностный нагрев приводит к более сильной конвекции и вихрям, которые формируют быстрые ветра. Если эти вихри достаточно сильны, они могу поднимать пыль с поверхности и становиться видимыми как "пылевые дьяволы", которые мы можем фиксировать с помощью наших камер", – добавила Ньюман.
Пылевые дьяволы обычно довольно тусклые, поэтому их фотографии часто приходится дополнительно обрабатывать. Но последний вихрь был виден даже на необработанных снимках марсохода.
Ньюман добавила, что в последнее время Curiosity занимается изучением подобных пылевых дьяволов с помощью камер марсохода и его бортовой станции. Но основная научная миссия Curiosity, стоимостью 2,5 млрд долларов, сосредоточена на анализе марсианской породы и почвы. Ученые хотят узнать больше об эволюции климата на планете и ее способности поддерживать жизнь в прошлом.
Отмечается, что Curiosity и раньше фиксировал вихри на Марсе, как и его роботы-коллеги. Например, марсоходы NASA Opportunity и Spirit также фотографировали пылевых дьяволов, а орбитальные аппарат Mars Reconnaissance Orbiter предоставлял вид на смерчи с высоты.