В Китае подтвердили распространение коронавируса через канализацию

Исследователи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили следы SARS-CoV-2 на раковине, смесителе и ручке душа в давно пустующей квартире в Гуанчжоу. Согласно выводам ученых, это подтверждает возможность распространения возбудителя болезни вверх по канализационным трубам - ниже проживает семья, болеющая COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье, опубликованной в научном журнале Environment International, сообщается, что это было установлено по результатам эксперимента. Ученые моделировали распространение вируса с микрочастицами, поднятыми в воздух смыванием туалета. Следы этого аэрозоля были обнаружены в ванных комнатах на 10 и 12 этажей выше проживания зараженных коронавирусом людей.

Это открытие подтвердило подозрения 2003 года во время вспышки атипичной пневмонии, возбудитель которой очень схож с SARS-CoV-2. Тогда в многоквартирном доме в Гонконге было заражено 329 жителя, 42 из них скончались.

По словам участников исследования, хотя тогда не исключалось распространение вируса через лифтовые шахты, под основным подозрением находились канализационные трубы. Это сейчас и подтвердилось.

По данным Всемирной организации здравоохранения, основным путем распространения COVID-19 является воздушно-капельный - через вдыхание микрочастичек слизи. Впрочем, еще в начале этого года китайские ученые заявляли об обнаружении вируса в стуле больных. Тогда же была обнаружена возможность его распространения благодаря смыванию туалета.

По словам ученых, опасный во всех смыслах аэрозоль может распространяться по многоквартирным домам через неисправную канализацию (звоночком чего может служить неприятный запах) и систему вентиляции.

Впрочем, коллега вирусологов из Университета Гонконга Малик Пейрис настроен успокаивающе. В результатах исследования речь идет о следах вируса, “что не равно заразному возбудителю. Но и такую возможность нужно иметь в виду,” - цитирует ученого Bloomberg.

Напомним, с 31 августа Минздрав расширил список “красных” и “оранжевых” карантинных зон. В “красной” зоне запрещается работа общественного транспорта, заведений образования, в том числе детсадов и школ, а также кафе, ресторанов, ТРЦ. Пересмотр границ этих зон проведут через две недели.

По словам председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, уже 23 народных избранника и 7 сотрудников аппарата парламента болеют или переболели COVID-19.