Amazon получила разрешение властей США на доставку посылок беспилотниками

Разрешение получил сервис Prime Air. Запрос Amazon направила еще в 2019 году. Prime Air предполагает "применение автономных беспилотных авиационных систем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам вне прямой видимости оператора".

Amazon сообщила, что парк дронов Prime Air пока не готов немедленно начать масштабную доставку пакетов, но "он активно летает и отрабатывает технологию".

Компания начала тестировать дроны доставки в 2013 году, стремясь доставлять посылки к порогу клиентов за 30 минут или меньше. На конференции re:MARS в 2019 году она представила электрический дрон, который способен доставлять посылки весом до 5 фунтов (2,3 кг) и может летать на расстояние до 15 миль (24 км).

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В октябре 2019 года компания экспресс-доставки UPS первой в США получила разрешение на запуск коммерческой доставки товаров по всей стране при помощи беспилотных летательных аппаратов. Компания для начала планировала сосредоточиться на доставках в медицинские учреждения. Такое же разрешение получил сервис Wing Aviation, который принадлежит холдингу Alphabet, владеющему Google.

Напомним, Amazon опасалась за финансовые показатели второго квартала текущего года, так как собиралась потратить 4 млрд долларов на защиту персонала от COVID-19 и поддержку собственных сервисов. Деньги эти она потратила, но все равно заработала 5,2 млрд долларов. Таким образом компания удвоила чистую квартальную прибыль по сравнению с прошлым годом. И эта прибыль рекордная для Amazon.