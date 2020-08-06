Безос продает акции Amazon для финансирования своего космического проекта

До последней продажи у него было 54,5 млн акций Amazon, которые оценивались в $174 млрд.

Основатель и глава интернет-компании Amazon Джеф Безос сообщил регулятору SEC, что на текущей неделе он продал в общей сложности около 1 млн акций Amazon на общую сумму $3,1 млрд. По данным , Продажа этих акций была запланирована ранее, передает CNBC. В нынешнем году Безос уже продал акции на $4,1 млрд. Таким образом с января Безос уже выручил за акции $7,2 млрд.

Цель продажи официально не сообщается. Но Безос ранее заявлял, что собирается каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы таким образом финансировать свою космическую компанию Blue Origin.

Главе Amazon по-прежнему принадлежит около 54 млн акций компании на сумму 170 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в мире.

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В прошлом году он продал акции на 2,8 млрд долларов.

Напомним, нынешние продажи происходят через неделю после того, как Безос дал показания перед антимонопольным комитетом Палаты представителей Конгресса США, который обеспокоен растущей мощью крупных технологических компаний. Вместе с ним ответ держали руководители Facebook (Марк Цукерберг), Apple (Тим Кук) и Alphabet, материнской компании Google (Сундар Пичаи).

На прошлой же неделе Amazon сообщила о рекордных финансовых результатах за второй квартал.

Акции Amazon за год выросли на 73%, в том числе на 2,1% – 5 августа.

Blue Origin была создана в 2000 году. В декабре 2019-го она совершила 12-й успешный запуск ракетной системы многоразового использования New Shepard. Планируется, что в будущем она будет доставлять в космос туристов. Также Blue Origin разрабатывает тяжелую ракету-носитель New Glenn. Самая амбициозная цель Безосса – полеты на Луну. 30 апреля 2020-го Blue Origin вместе с компаниями SpaceX и Dynetics получила контракт NASA на разработку лунных посадочных модулей для программы "Артемида".