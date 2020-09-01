В Израиле нашли крепость времен Ветхого Завета

Археологи в Израиле обнаружила крепость, которая датируется XII веком до нашей эры. Эта эпоха описана в библейской Книге Судей. Археологи предполагают, что крепость была построена представителями Ханаана для защиты от филистимлян — народа, который описан в Библии, и о существовании которого ученые все еще спорят. Об этом пишет Daily Mail.

Крепость, которая была построена более 3200 лет назад, имеет квадратную форму, она размером 18 на 18 метров, в каждом углу сооружения стоят сторожевые башни. В центре крепости находился двор, вымощенный каменными плитами, и колонны. В бывших помещениях крепости были обнаружены глиняные сосуды, в том числе те, которые, вероятно, использовались в религиозных ритуалах.

Реконструкция первоначального вида крепости/Фото: Israel Antiquities Authority

Руины обнаружены в лесистой местности, неподалеку от Кирьят-гата. Стратегически, из крепости открывался вид с горы на дорогу, она была хорошо укреплена и фактически повторяет дизайн египетских "домов губернатора", а некоторые керамические изделия, найденные на этом месте, имитируют стиль египетских чаш. Интересен порог крепости, его вытесали из огромного валуна весом более трех тонн.

Фото: Israel Antiquities Authority

Возраст крепости проливает свет на древнюю историю региона. "Крепость, которую мы нашли, позволяет заглянуть в геополитическую среду, описанную в Книге Судей. В ней описывается, как ханаанеи, израильтяне и филистимляне сражались друг с другом", — говорится в сообщении Управления древностей Израиля. В частности, в Книге Судей рассказывается история Самсона.

В середине XII века до нашей эры египтяне, которые ранее жили в этом регионе, покинули эту землю. Так в игру вступили два новых соперника: израильтяне и филистимляне. Археологи считают, что это привело к серии жестоких территориальных споров.