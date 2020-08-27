В Израиле найдена библейская деревня, где Иисус накормил пятью хлебами 5 тысяч человек

Возле Галилейского моря найдена древняя деревня Вифсаида, упоминаемая в Новом Завете, как место, где Иисус Христос совершил несколько чудес. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно библейским текстам, Иисус в Вифсаиде накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек: "и ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей" (Мф. 11:21, 14:17–21). А также ходил по воде и исцелил слепого. Родом из Вифсаиды были апостолы Петр, Андрей и Филипп.

Чудо Иисуса Христа на православной иконе

Исследователи вели раскопки возле Галилейского моря 32 года. В своей работе команда использовала труды римского историка Тита Флавия Иосифа. И считают, что именно это место является тем самым, где стояла деревня Вифсаида.

Археологи утверждают, что находки некоторых артефактов на раскопках в местности Эт-Телль на Голанских высотах недалеко от реки Иордан доказывают, что это место расположения библейского города. Были найдены монеты, стелу со схематическим изображением богини Луны и руины римского храма, посвященного Юлии, жене императора Августа.

Остатки ворот, ведущих в Вифсаиду/Фото: Hanan Shafir

Руины деревни были найдены еще 32 года назад, однако все это время археологи искали подтверждения, что речь идет именно о библейской Вифсаиде. Ранее эти руины назывались "Цед", что означает место, где можно охотится, или рыбачить. Профессор Рами Арав из Университета Небраски считает, что точное место поселения отмечал историк Тит Флавий Иосиф, упоминая в своих трудах, что Вифсаида находится у устья реки Иордан на Голанских высотах.

Команда археологов с найденным изображением богини Луны

Сейчас Вифсаида находится в нескольких километрах от Галилейского моря, также известного как Тивериадское озеро и Геннисаретское озеро вопреки библейскому описанию, но Рами Арав считает, что во времена Иисуса деревня стояла практически на берегу.

"Галилейское море находится в Иорданской рифтовой долине, северной части Сирийско-Африканского разлома, значительно ниже окрестностей. Оно подвержено тектоническим сдвигам и его местоположение могло измениться с библейских времен", - отмечает профессор.