Сходят с ума от изобилия, пока другие голодают: как люди относятся к пищевым отходам

Современное общество ежегодно выбрасывает тысячи тонн отходов продуктов питания, в то время как другие люди лишены банального доступа к пище. Но корни этой проблемы уходят далеко в прошлое, еще во времена Тюдоров.

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Ежегодно в мире выбрасывается огромное количество продуктов питания. Для многих эта проблема актуальна: несъеденные блюда сгнивают, а супермаркеты выбрасывают продукты, у которых истекает срок годности. И это не просто пустая трата ресурсов, это серьезная проблема в борьбе с изменением климата. Однако эта проблема не нова. В книге "Остатки: История пищевых отходов и их сохранения" рассказывается о том, как обращались с пищевыми отходами со времен Тюдоров до наших дней, проливая свет на тему, которая, несмотря на свою актуальность, до сих пор не привлекала особого внимания, пишет The Conversation.

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В эпоху Тюдоров еда была не просто источником пропитания, а божественным даром. Эпоха, ознаменованная переходом от католицизма к протестантизму при Генрихе VIII, рассматривала пищевые отходы не только как непрактичные, но и как морально неправильные, говорит Элеонора Барнетт, научный сотрудник Школы истории, археологии и религии Университета Кардиффа. Эта точка зрения глубоко переплеталась с религиозными представлениями, в которых даже самая маленькая хлебная крошка считалась драгоценной. Библейские истории, например, о том, как Иисус накормил 5 000 человек, и урок сбора остатков пищи подчеркивали важность сохранения продуктов питания и моральные последствия расточительства.

Во времена Тюдоров отношение к остаткам пищи было практичным и милосердным. Состоятельные люди и даже люди со скромным достатком считали своим долгом следить за тем, чтобы пища не пропадала зря. Остатки с грандиозных пиров отдавали бедным или слугам в качестве части зарплаты. Эта практика была не только для того, чтобы сократить количество отходов, но и для того, чтобы перераспределить пищу в обществе и обеспечить менее удачливых людей едой. Это также было отражением благочестия и морального облика человека, говорит Барнетт.

Если перенестись в наши дни, то ситуация поразительно похожа и в то же время глубоко отличается. Миллионы жителей разных стран сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, в то время как значительная часть населения живет в изобилии. Проблема пищевых отходов превратилась в важнейший экологический и моральный вызов, лишний раз говорящий о глубоком неравенстве в доступе к пище. Этот исторический взгляд на проблему пищевых отходов, начиная с эпохи Тюдоров и заканчивая современностью, заставляет задуматься о наших ценностях и о том, как мы относимся к еде, людям и планете. Хотя контекст, возможно, изменился, основополагающие проблемы отходов, неравенства и моральной ответственности остаются такими же актуальными, как и прежде.

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