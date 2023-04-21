Голодные и прыгучие: ученые открыли связь между голодом и потерей зрения благодаря паукам-прыгунам

Исследователи обнаружили неожиданную связь между прыгающими пауками и возрастным ухудшением зрения у людей. Эта связь может предложить новое направление для изучения и лечения изнурительного заболевания.

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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – это настоящий бич для людей старше 60 лет, ведь в одних столько США около 20 миллионов страдают от этого заболевания, лишающего зрения. Это похоже на медленное угасание центрального зрения, которое может затруднить выполнение даже таких простых задач, как вождение автомобиля, чтение и распознавание лиц. И хотя мы располагаем некоторыми передовыми медицинскими методами, такими как пересадка сетчатки и бионических глаз, генная терапия и другие методы лечения, замедляющие прогрессирование заболевания, как только зрение пропадает, оно пропадает навсегда, пишет New Atlas.

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Но судя по всему группа исследователей из Университета Цинциннати обнаружила удивительную связь между питанием и потерей зрения. История обнаружения этой связи сразит вас наповал – все началось с прыгающих пауков.

Оказывается, если кормить смелых пауков-прыгунов (Phidippus audax) диетой, в которой не хватает некоторых ключевых питательных веществ, они начинают терять светочувствительные фоторецепторы в центральной области зрения. Это та самая область, которая повреждается при ВМД. Эти фоторецепторы – настоящая сила зрения, они обрабатывают все визуальные сигналы и отправляют их в мозг для интерпретации. И если им не хватает топлива, они начинают глохнуть, как автомобиль, у которого заканчивается бензин.

Исследователи проверили свою теорию, накормив две группы пауков: одну – достаточным количеством корма, а другую – лишь половиной порции. С помощью микроскопа они сделали снимки сетчатки пауков и обнаружили, что у недокормленных пауков в глазах было много темных пятен, особенно в области, где было больше всего фоторецепторов. Эти пятна были похожи на глючные черные пиксели на экране, что, по мнению ученых, было результатом того, что фоторецепторам не хватало энергии.

Хотя это еще только начало, данное исследование может стать настоящим переломным моментом в поисках новых методов лечения ВМД. "Мы не утверждаем, что пауки и люди – это одно и то же, – сказала автор исследования Аннетт Стовассер, – Но мы наблюдаем тесную связь между воздействием недостатка питательных веществ на фоторецепторы у пауков и метаболическими процессами, которые связаны с ВМД у людей". Кто знает, может быть, мы найдем ключ к излечению от этого изнурительного заболевания в самых неожиданных местах. Так что в следующий раз, когда вы увидите прыгающего паука на своем заднем дворе, не спешите уничтожать это любопытное и дружелюбное создание, ведь он представитель вида, который может хранить ключ к спасению вашего зрения!

Ранее Фокус писал о том, как у людей развилось такое зрение. Исследователи полагают, что своим уникальным зрением мы обязаны вовсе не поэтапной эволюции, а введению новой ДНК из бактерий.