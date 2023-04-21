Голодні та стрибучі: вчені відкрили зв'язок між голодом і втратою зору завдяки павукам-стрибунам

Дослідники виявили несподіваний зв'язок між павуками, що стрибають, і віковим погіршенням зору у людей. Цей зв'язок може запропонувати новий напрямок для вивчення і лікування виснажливого захворювання.

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Вікова макулярна дегенерація (ВМД) — це справжнє лихо для людей, старших за 60 років, адже в одних лише США близько 20 мільйонів страждають від цього захворювання, що позбавляє зору. Це схоже на повільне згасання центрального зору, яке може ускладнити виконання навіть таких простих завдань, як водіння автомобіля, читання і розпізнавання облич. І хоча ми маємо в своєму розпорядженні деякі передові медичні методи, як-от пересадка сітківки та біонічних очей, генна терапія та інші методи лікування, що уповільнюють прогресування захворювання, щойно зір зникає, він зникає назавжди, пише New Atlas.

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Але судячи з усього група дослідників з Університету Цинциннаті виявила дивовижний зв'язок між харчуванням і втратою зору. Історія виявлення цього зв'язку вб'є вас наповал — все почалося зі стрибучих павуків.

Виявляється, якщо годувати сміливих павуків-стрибунів (Phidippus audax) дієтою, в якій бракує деяких ключових поживних речовин, вони починають втрачати світлочутливі фоторецептори в центральній ділянці зору. Це та сама область, яка пошкоджується при ВМД. Ці фоторецептори — справжня сила зору, вони обробляють усі візуальні сигнали і відправляють їх у мозок для інтерпретації. І якщо їм не вистачає палива, вони починають глухнути, як автомобіль, у якого закінчується бензин.

Дослідники перевірили свою теорію, нагодувавши дві групи павуків: одну — достатньою кількістю корму, а іншу — лише половиною порції. За допомогою мікроскопа вони зробили знімки сітківки павуків і виявили, що в недогодованих павуків в очах було багато темних плям, особливо в області, де було найбільше фоторецепторів. Ці плями були схожі на глючні чорні пікселі на екрані, що, на думку вчених, було результатом того, що фоторецепторам не вистачало енергії.

Хоча це ще тільки початок, це дослідження може стати справжнім переломним моментом у пошуках нових методів лікування ВМД. "Ми не стверджуємо, що павуки і люди — це одне й те саме, — сказала авторка дослідження Аннетт Стовассер, — Але ми спостерігаємо тісний зв'язок між впливом нестачі поживних речовин на фоторецептори в павуків і метаболічними процесами, що пов'язані з ВМД у людей". Хто знає, можливо, ми знайдемо ключ до лікування від цього виснажливого захворювання в найнесподіваніших місцях. Тож наступного разу, коли ви побачите стрибаючого павука на своєму задньому дворі, не поспішайте знищувати це цікаве і доброзичливе створіння, адже він представник виду, який може зберігати ключ до порятунку вашого зору!

Раніше Фокус писав про те, як у людей розвинувся такий зір. Дослідники вважають, що своїм унікальним зором ми завдячуємо зовсім не поетапній еволюції, а введенню нової ДНК із бактерій.