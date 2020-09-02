Эликсир жизни. Ученые испытывают на людях многообещающий антивозрастной препарат
Ученые из Института Бака по исследованию старения обнаружили природную добавку, которая потенциально может увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает New Atlas.
Альфа-кетоглютарат (AKG) вырабатывается в организме человека эндогенно как продукт естественных метаболических процессов. Молекула не присутствует в пище, но ее производство в организме может увеличено упражнениями или голоданием.
AKG обычно продается в качестве фитнес-добавки. Некоторые спортсмены и бодибилдеры считают, что AKG может улучшить общие спортивные результаты и нарастить мышечную массу, однако пока этому убедительных доказательств не существует.
В последние годы исследователи занялись изучением влияния добавок AKG на продолжительность жизни и здоровья. Ранее удалось обнаружить, что уровни AKG в крови могут упасть в десять раз в возрасте от 40 до 80. Результаты предполагают, что прием AKG в среднем возрасте может проявлять полезные антивозрастные эффекты в пожилом возрасте.
В рамках нового исследования AKG принимали мыши на протяжении длительного времени. Примерно с 18-месячного возраста, что эквивалентно среднему возрасту мышей, грызуны более года получали ежедневные добавки AKG.
Мыши, которым вводили AKG, жили в среднем на 12% дольше, чем контрольная группа. Еще лучшие результаты дали испытания на влияние препарата на продолжительность здоровья.
"Кошмарным сценарием было бы продление жизни без снижения недееспособности. В этом исследовании мыши среднего возраста становились здоровее со временем. Даже у рано умерших мышей улучшилось здоровье, что было действительно удивительно и обнадеживающе", – говорит ведущий автор исследования Гордон Литгоу.
Продолжительность здоровья оценивалась в исследовании с использованием ряда показателей, включая маркеры воспаления, слабости и когнитивных способностей. В целом млекопитающие, которым вводили AKG, продемонстрировали 40-процентное улучшение по всем отслеживаемым показателям.
Но ученые уточняют, что пока не знают, есть ли отрицательные эффекты от длительного использования препарата. В настоящее время ученые из Национального университета Сингапура проводят клинические испытания AKG на людях, чтобы проверить влияние препарата на здоровых взрослых людей среднего возраста.
Конечно, испытание не даст немедленных данных о том, какие эффекты оказывают добавки AKG через 10 или 20 лет их употребления. Но в рамках исследования будет изучен ряд биомаркеров продолжительности здоровья, чтобы найти сигналы о том, что прием препарата действительно может улучшать состояние здоровья в старшем возрасте.