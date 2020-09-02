Катаклизм вселенских масштабов. Крупнейшее столкновение черных дыр породило гигантского "монстра"
Ученые обнаружили гравитационные волны от самого массивного столкновения двух черных дыр, породивших третью. Об этом сообщает New Atlas.
Родившуюся от столкновения гигантскую черную дыр нового класса удалось обнаружить с помощью гравитационных обсерваторий LIGO и Virgo. В 2015 году LIGO впервые обнаружила гравитационные волны. Эти колебания в самой ткани пространства и времени создаются одними из самых мощных катаклизмов в космосе, которые происходят при столкновении черных дыр или нейтронных звезд.
Теперь же обсерватории уловили сигнал от гигантского столкновения, в результате которого образовалась новая черная дыра. Она вдвое превышает массу любой другой черной дыры, когда-либо обнаруженной учеными.
Сигнал, названный как GW190521, было обнаружен 21 мая 2019 года и принял форму четырех коротких волн, которые длились менее одной десятой секунды. Ученые считают, что это были ударные волны от столкновения, которое произошло около 6 млрд лет назад между двумя черными дырами с массой в 65 и 85 раза больше, чем у Солнца.
Образовавшаяся остаточная черная дыра имеет массу в 142 раза больше солнечной, оставшаяся масса черных дыр была преобразована в энергию в виде гравитационных волн.
Все три задействованные черные дыры – два прародителя и результат слияния были гораздо массивнее, чем тем что были обнаруживались ранее с помощью гравитационных волн.
Предыдущим рекордом было событие названное GW170729, в ходе которого черные дыры массой 50 и 34 солнечной массы столкнулись, образовав остаток черной дыры массой 80 солнечных.