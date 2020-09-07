Турция может помочь Украине в работе над проектом АН-178

Украина и Турция имеют большую перспективу сотрудничества в проекте создания транспортного самолета АН-178. Об этом заявил президент госпредприятия "Антонов" Александр Лось по итогам визита в Турцию украинской делегации во главе с вице-премьером по промполитике Олегом Уруским, сообщает Анадолу.

Лось отметил продуктивность визита, в ходе которого члены украинской делегации посетили оборонные верфи, где идет строительство первого турецкого десантного корабля-амфибия. Кроме того, делегация ознакомилась с возможностями предприятий ракетной отрасли Турции и побывала на площадке компании Baykar, где строятся ударные беспилотники.

"Турецкие оборонные компании нацелены на максимальную продуктивность. На госпредприятии «Антонов» мы придерживаемся схожего подхода", – сказал Лось.

Александр Лось

Он отметил, что Украина и Турция обладают большим потенциалом сотрудничества по многим направлениям, в том числе в вопросах гражданской авиации.

"В последние годы мы поддерживаем тесный диалог с коллегами из Турции. Благодаря этому партнерство в рамках проекта АН-178 уже обсуждают высокопоставленные лица двух стран", – сказал глава госкомпании.

По его словам, турецкие оборонные компании могут быть привлечены и к процессу оснащения нового транспортного самолета АН-178.

"Я с 2017 года лично посещаю турецкие оборонные компании. Мы вместе обсуждаем возможности оснащения АН-178 для нужд ВС и МВД Турции", – сказал Лось.

Напомним, госпредприятие "Антонов" завершило стапельную сборку самолета "Ан-178", который будет изготовлен совершенно без компонентов из РФ. Уже готов фюзеляж, к которому пристыкованы крылья и хвост, и осталось еще "протянуть несколько сотен километров проводов".