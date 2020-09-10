Всему виной человек. Численность диких животных в мире сократились за 50 лет на 68%, – WWF

Новый доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) посвящен расчету Глобального индекса живой планеты. Он основан на анализе данных по различным видам млекопитающих, птиц, рептилий и рыб (около 20 тыс. популяций), за которыми на протяжении 50 лет наблюдали ученые-экологи в местах их обитания по всему миру, сообщила BBC.

В отчете говорится, что этот "катастрофический спад" не показывает никаких признаков замедления.

Наибольшие потери зафиксированы в тропических регионах. Так популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке и Карибском бассейне, сократились на 94%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 45%, в Северной Америке – на 33%, в Европе и Центральной Азии – на 24%.

По словам директора по охране природы Лондонского зоологического общества (ZSL) Эндрю Терри, основной причиной сокращения популяций животных стала человеческая деятельность. Он предупреждает, что природа разрушается людьми с невиданной ранее скоростью.

Динамика сокращения "населения" дикой природы

В докладе отмечается, что переломить ситуацию можно изменив способ производства и потребления продуктов питания.

Ожидается, что 15 сентября ООН опубликует свою последнюю оценку состояния природы во всем мире.

Напомним, в период с 1970 по 2014 год популяции позвоночных животных - млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных - в среднем уменьшились на 60%. Об этом говорится в докладе WWF. Таким образом за шесть лет спад увеличился на 8 процентных пунктов.