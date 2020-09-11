Туманности, планеты и Солнце: в Лондоне выбрали победителей конкурса "Астрономический фотограф года"

В конкурсе на звание лучшего фотографа-астронома принимали мастера своего дела и любители со всего мира. В итоге победил снимок галактики Андромеда, сделанный в Форж-ле-Бен, Иль-де-Франс.

Автор снимка, Николя Лафодо даже напечатал на 3D-принтере специальное устройство, которое поддерживало камеру под нужным углом у телескопа. Этот же снимок победил в категории "Галактики", пишет The Guardian.

"Большинству из нас наша ближайшая соседняя галактика Андромеда также может казаться такой далекой и недосягаемой, но создать фотографию, которая создаст у нас впечатление, что она находится в пределах нашей физической досягаемости, поистине волшебно и в некоторой степени уместно, ведь мы привыкаем жить в социально дистанциированные времена", - сказал судья соревнований Эд Робинсон.

Галактика Андромеда находится от нас на расстоянии двух миллионов световых лет. Далее победители и фотографы, занявшие почетные вторые места в других категориях.

Второе место в категории "Галактики": "NGC 3628 с хвостом длиной 300 000 световых лет", автор - Марк Хэнсон (США).

NGC 3628 - популярная галактическая цель как для астрофотографов, так и для наблюдателей, с ее характерным пылевым хвостом. Исследования профессиональных астрономов показали, что эволюция некоторых галактик является результатом серии небольших слияний с меньшими карликовыми галактиками. Этот снимок представляет собой композицию снимков с трех телескопов. Цель - показать хвост длиной в 300 000 световых лет.

Победитель в категории "Северное сияние": "Зеленая леди" Николаса Реммельта (Германия).

Фотограф много слышал о свечении под названием "зеленая леди", но поймать ее удалось только во время путешествия в Норвегию.

Второе место в категории "Северное сияние": "Одинокое дерево под скандинавским сиянием" от Тома Арчера (Великобритания).

Фотограф решил исследовать окрестности отеля в Лапландии вечером при -35C вечером в финской Лапландии. Когда он нашел это дерево, он решил подождать, пока туман рассеется, и не мог поверить в свою удачу, когда небо прояснилось и северное сияние появилось в идеальном месте. Арчер фотографировал около часа, а потом камера замерзла и отключилась.

Приз сэра Патрика Мура (британский астроном) лучшему новичку: "Волны" Бенс Тота (Венгрия)

На изображении показана центральная область туманности Калифорния.

Победитель в категории "Наше Солнце": "Жидкое сияние" от Александры Харт (Великобритания)

Это не безумная булыжная мостовая. Это конвективные ячейки площадью около 1000 кв. км и толщиной в 100 км, которые постоянно поднимаются из глубин Солнца, как пузырьки в кипящей воде, и существуют всего 15-20 минут. Все вместе создает фантастический и прекрасный вид.

Второе место в категории "Наше Солнце": "145 секунд тьмы" Филип Огоржельски (Польша)

Этот снимок был сделан во время полного солнечного затмения 2 июля 2019 года. Фотограф проехал 13000 км из Польши в Чили, чтобы увидеть полное солнечное затмение. Его план состоял в том, чтобы создать максимально минималистичную картину этого захватывающего события и запечатлеть краткий момент, когда природа замирает; птицы улетают в свои гнезда и температура падает за 145 секунд темноты.

Победитель в категории "Наша Луна": "Кратер Тихо в красках", Алэн Паллу, Франция

Кратер Тихо, названный в честь великого датского астронома XVI века Тихо Браге - один из самых известных на Луне. Фото отражает немыслимую красоту и сложность естественного спутника Земли. Голубые пятна указывают на высокую концентрацию оксида титана, а красные - оксида железа.

Второе место в категории "Наша Луна": "Частичное лунное затмение с облаками". Автор Итан Робертс (Великобритания)

Во время частичного лунного затмения 2019 года фотографу удалось запечатлеть этот фантастический снимок Луны, когда перед ней пролетало небольшое облако. В правом верхнем углу видна тень Земли.

Победитель в категории "Люди и космос": "В плену технологии", Рафаэль Шмаль, Венгрия

Двойная звезда Альбирео в окружении следов летящих спутников.

Второе место в категории "Люди и космос": "Наблюдать за сердцем галактики" Тянь Ли (Китай)

Это изображение изображает фотографа, взбирающегося на радиотелескоп и группу солнечных радиотелескопов Минганту. Сначала фотограф проверил и переместил камеру так, чтобы туманности M8 и M20 появлялись прямо рядом с телескопом. Сделав снимок переднего плана, он немного сдвинул камеру, но все еще указывал на то же место в небе, и захватил фон.

Победитель в категории "Планеты, кометы и астероиды": "Между нами космос", Лукаш Суджка, Польша

На снимке видно визуальное сближение Луны и Юпитера 31 октября 2019 года.

Второе место в категории "Планеты, кометы и астероиды": "Внешние просторы", Мартин Льюис (Великобритания)

Редкий снимок Урана, сделанный с помощью инфракрасного фильтра.

Победитель в категории "Небо": "Раскрашивая небо", Томас Каст, Германия

Каст долго искал в зимней Лапландии чистое небо, чтобы запечатлеть красоту полярной ночи, пока не набрел на эти арктические стратосферные облака.

Второе место в категории "Небо": "Пустынная магия" от Стефана Лейберманна (Германия)

Этот снимок фотограф сделал во время поездки в Иорданию. Он пробыл три дня в пустыне в Вади Рам. Фотограф попытался запечатлеть удивительное звездное небо над пустыней.

Победитель в категории "Звезды и туманности": "Космический ад", Питер Уорд, Австралия

NGC 3576 - хорошо известная туманность, видимая в южном полушарии. Автор использовал компьютерную программу, чтобы запечатлеть ее на снимке без окружающих звезд и поместить на искусственный цветовой фон. Получился небесный огненный водоворот.

Второе место в категории "Звезды и туманности": "Дельфин, выпрыгивающий из газового океана", Коннор Мазерн (США)

Эта цель официально известна как Sh2-308, но фотографы всегда любили называть ее туманностью Дельфин. Это пузырь газа, который выделяется ярко-голубой звездой в центре изображения, когда он входит в фазу, предшествующую сверхновой. Красная звезда справа влияет на форму Дельфина.

Победитель в молодежной категории: "Четыре планеты и Луна", Алис Фок-Хан, 11 лет, остров Реюньон

Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, звезда Антарес и Млечный Путь над Индийским океаном.

Второе место в молодежной категории: Теа Хатчинсон (Великобритания), 13 лет.

Это снимок Солнца, сделанный в Лондоне в сентябре 2019 года. Это композиция из двух изображений: на одном изображены солнечные протуберанцы, а на другом - солнечный диск.

Специальный приз имени Энни Маундер (британский астроном) за инновационное фото: "Темная Река", Джулия Хилл, Британия

"Темная Река" - скульптурная карта нашей галактики, Млечного Пути, сделанная на основе одного из самых крупных снимков ее центральной части, включающего около 84 миллионов звезд. Фото, сделанное при помощи телескопа Vista в Европейской южной обсерватории в Паранале, Чили, состоит из почти девяти миллиардов пикселей.

Лучшие снимки будут выставлены с 23 октября 2020 года до 8 августа 2021 года в Национальном морском музее в Гринвиче.