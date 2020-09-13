В Якутии нашли вмерзшего в лед доисторического медведя возрастом 39 тыс. лет

В Якутии оленеводы обнаружили останки доисторического пещерного медведя, возраст которой по предварительным данным составляет около 39 тысяч лет. Благодаря вечной мерзлоте, у найденной туши сохранились зубы, шерсть, нос и даже все внутренние органы. Ранее ученые находили лишь кости этого зверя.

Об этом сообщает издание Siberian Times.

Учёные проведут радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст медведя.

"На данный момент это первая и единственная в своем роде находка – целая туша медведя с мягкими тканями. Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте. Нос медведя цел. Ранее находили только черепа и кости", – сообщила изданию Елена Григорьева, доктор Института прикладной экологии Севера РФ.

Пещерный медведь – это доисторический вид медведя, живший в Евразии и вымерший около 15 тысяч лет назад. Длина его тела достигала 3,5 метров, что на 30% больше, чем у современных бурых медведей. У него также была более массивная передняя часть тела и более крупная голова с крутым лбом.

Найденный медведь – небольшой, по всей видимости, в момент гибели он был подросшим медвежонком.

Останки доисторического пещерного медведя

Этот зверь наводил ужас на первобытных людей и они поклонялись ему. Но позднее научились на него охотиться и в итоге полностью истребили.

Напомним, в Якутии останки жеребенка, погибшего 42 тысячи лет назад.