От Гренландии откололся ледник размером с Париж и уплыл в Арктику

Исследователи, работающие в Геологической службе Дании и Гренландии (GEUS), изучили спутниковые снимки шельфового ледника в Гренландии и сообщили неутешительные новости. Из-за климатических изменений огромный ледник, размером с Париж, откололся и уплыл в северо-восточную часть Арктики. Об этом пишет Daily Mail.

Кусок льда размером в 110 км.кв. откололся от фьорда под названием Ниогхалвфьердс (Nioghalvfjerds), потом он развалился на части, которые подрейфовали в Арктику. Это был один из последних крупнейших шельфовых ледников Гренландии.

С 1980 года средняя температура в регионе повысилась на 14 градусов по Цельсию - рекордные летние температуры были зафиксированы в 2019 и 2020 годах.

Представитель Гринпис Лор Меллер охарактеризовала полученные данные как "еще один тревожный звонок, вызванный климатическим кризисом в быстро нагревающейся Арктике".

Доктор Нильс Дж. Корсгаард, исследователь из GEUS, сказал, температура в Арктике повышается быстрее, чем в мире в общем. "Из воздуха и океана поступает тепло, которое топит дно и поверхность шельфовых ледников, и они становятся подвержены разрушению", - отметил доктор.

Рут Моттрам из Датского метеорологического института в Копенгагене сказала, что в 2020 году "ледяной щит" потерял больше льда, чем на него намерзло.

"Если бы мы видели этот обвал 30 лет назад, мы бы назвали его экстремальным. А в последние года это уже стало обычным явлением", - отметила Рут.

Напомним, в начале 2020 года таяние ледников открыло в Антарктиде ранее скрытый от глаз гранитный остров. Группа полярных исследователей из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) заметила остров, когда их корабль проходил через залив Пайн-Айленд в Антарктиде.