Найден потенциально эффективный нейтрализатор коронавируса, – ученые

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный нейтрализовать коронавирус. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, которое по размеру в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело Ab8, которое организм вырабатывает против COVID-19. Благодаря своему небольшому размеру это соединение больше способно к диффузии в ткани организма человека и кровь, что лучше сказывается на нейтрализации коронавируса.

Также сообщается, что это вещество не связывается с клетками человека, что минимизирует негативные побочные эффекты.

В отчете описан эксперимент по использованию препарата для лечения от коронавируса мышей и хомяков. Ученые отмечают, что он эффективно боролся с инфекцией даже при очень низкой дозе введения.

Но препарат эффективен, если вводить его на начальной стадии заражения, потому что он не дает коронавирусу заражать новые клетки. Пока неизвестно, способен ли он бороться с уже зараженными клетками.

Напомним, специалисты Медицинского исследовательского института в США обнаружили 21 препарат, эффективный при борьбе с COVID-19. Всего они рассмотрели около 12 тыс. препаратов.

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