Новый пенициллин. Компания из США собирается заняться производством лекарств из грибов

В 1928 года шотландский исследователь Александр Флеминг вернулся из отпуска и обнаружил, что случайно вырастил разновидность грибов под названием Penicillium в чашке Петри, содержащей бактерии. К удивлению Флеминга, грибы сдерживали рост бактерий. Дальнейшие исследования привели ученого к открытию спасительного антибиотика пенициллина, который произвел революцию в лечении инфекционных заболевания. Об этом сообщает Forbes.

Почти столетие спустя компания Hexagon Bio хочет открыть больше лекарств из грибов. Компания уже собрала на свой стартап 47 млн долларов, что поможет генетически секвенировать грибы и найти новые лекарства. Следующий пенициллин, как утверждает компания, уже ждет своего открытия.

Компания была основана в 2017 году как дочернее предприятие Стэнфордского университета. Одним из членов команды и основателем является экс-глава Стэнфордской программы Genomes to Natural Products Морин Хилленмейер. По ее словам, уникальность Hexagon Bio заключается в мультидисциплинарном подходе компании к поиску новых лекарственных препаратов.

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"У нас действительно есть опыт мирового уровня как в области науки о данных, так и в биологии, что редко встречается", – говорит Хилленмейер.

Hexagon Bio использует свои методы для определения последовательности генома грибов. Таким образом ученые определяют, изменяется ли геном гриба для защиты от болезней. Затем компания изучает, можно ли использовать измененный геном для лечения заболеваний у человека.

Например, группа препаратов, снижающих уровень холестерина, была открыта японским исследователем Акирой Эндо в 1976 году. Он выяснил, что гены гриба Penicillium citrinum позволяют производить два соединения, которые могут снизить уровень холестерина в крови человека. На это открытие у Эндо ушло несколько лет.

Hexagon Bio собирается ускорить этот процесс, используя ранее недоступный для ученых искусственный интеллект и секвенирование генов.

"Мы смогли бы узнать, что гриб вырабатывает ингибиторы холестерина просто прочитав его геном", – отмечает Хилленмейер.

Усилия компании пока будут сосредоточены на поиске новых лекарств для лечения рака и инфекционных заболеваний, в том числе устойчивых к лекарства грибов.

"На планете насчитывается около 5 млн видов грибов, из них были изучены лишь 5 тыс.", – подытожила эксперт.