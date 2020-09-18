Фантастические твари. Какие виды животных вымирают в Украине и мире

Причины вымирания животных

Люди расселились по Земле в течение последних 50 тыс. лет, в то время как бесчисленное множество видов исчезло еще до нашего появления, поэтому было бы несправедливо обвинять homo sapiens в вымирании большей части флоры и фауны.

Тем не менее, ученые сходятся во мнении, что нам удалось за это короткое время нанести немалый ущерб биоразнообразию. Человек истощал целые популяции животных неконтролируемой охотой и рыбной ловлей, способствовал, а то и стал причиной глобального изменения климата, занимал и загрязнял естественные ареалы обитания диких животных. Немало вреда нанесла и ускорившаяся благодаря деятельности человека миграция видов.

Животные, что могут исчезнуть по вине человека

Суматранский Орангутан

Суматранский Орангутан - вымирающий вид животных. Фото: World Wildlife Fund

Латинское название: Pongo abelii

Статус: на грани исчезновения

Численность: 14 613

Место обитания: остров Суматра, Индонезия

Краткая информация: суматранский орангутан - редкий вымирающий вид животных преимущественно обитает на деревьях среди тропических лесов. Взрослые самцы обычно живут поодиночке, а самки заботятся о потомстве. Питаются в основном плодами и листьями деревьев, иногда насекомыми и птицами, также могут охотиться на медленных лори. Из девяти существующих популяций только семь имеют перспективы долгосрочной жизнеспособности.

Причины вымирания:

разрушение их места обитания, тропических лесов, из-за большого спроса на пальмовое масло и древесину;

браконьерство;

лесные пожары.

Борнейский орангутан

Борнейский орангутан также является редким вымирающим видом животных. Фото: World Wildlife Fund

Латинское название: Pongo pygmaeus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 54 500

Место обитания: остров Калимантан, Малайский архипелаг

Краткая информация: борнейский орангутан живет в болотистых лесах, ведет древесный образ жизни, передвигается по деревьям, подвешиваясь на руках и ногами нащупывая ветки. На землю спускается редко. Из пищи употребляет растения, мед, орехи, кору деревьев, а также птиц и насекомых.

Внешне отличается от суматранского тем, что у него более широкое лицо и более короткая и темная шерсть. За последние 60 лет его популяция сократились более чем на 50%, а среда обитания за последние 20 лет как минимум на 55%.

Причины вымирания:

вырубка лесов;

браконьерство.

Иберийская рысь

Иберийская рысь может вымереть в этом столетии. Фото: The European Nature Trust

Латинское название: Lynx pardinus

Статус: вымирающий вид

Численность: 404

Место обитания: юго-запад Испании

Краткая информация: иберийская рысь имеет пятнистый и короткий мех, от желтого до желтовато-коричневого цвета; короткое тело, длинные ноги, короткий хвост, на морде растут "баки", кисточки на ушах черные, усы длинные. Весит примерно вдвое меньше, чем обыкновенная рысь.

Основу рациона составляют кролики, зайцы и крысы. Также охотится на птицу, рыбу, амфибий, насекомых и рептилий. Иберийская рысь хорошо бегает. Достаточно развитые зрение и обоняние, позволяют ей обнаруживать добычу на расстоянии до 300 м.

Обитает в средиземноморских лесах и зарослях маквиса. Предпочитает густые кустарники, которые использует для укрытия и охоты на кроликов. За исключением брачного периода, иберийские рыси живут и охотятся в одиночку. Воспитание детенышей ̶ исключительная задача самок.

Причины вымирания:

сокращение основного вида пищи ̶ популяции дикого кролика;

утрата среды обитания;

браконьерство;

смерть под колесами автомобилей.

Белый носорог

Крупнейший представитель семейства носорогов, который практически вымерФото: Maryland Zoo

Латинское название: Ceratotherium simum

Статус: близок к уязвимому положению

Численность: 19 000

Место обитания: Южная Африка, Намибия, Кения, Зимбабве, Уганда

Краткая информация: и черные, и белые носороги на самом деле серые. Они разные не по цвету, а по форме губ. У черного носорога заостренная верхняя губа, а у его белого родственника ̶ квадратная. Такая разница связана с рационом животных. Белый носорог ̶ второе по величине наземное млекопитающее. Обитает на травянистых равнинах Африки, где иногда собирается группами до десятка особей. У него острый слух и обоняние.

Белый носорог ̶ травоядное животное. Его желудок устроен таким образом, что может переваривать ядовитую пищу, например, молочай. В среднем он съедает до 72 кг растительной пищи в день. Основным кормом является трава и опавшие листья.

Причины вымирания:

браконьерство.

Китовая акула

Китоая акула находится на грани вымирания. Фото: World Wildlife Fund

Латинское название: Rhincodon typus

Статус: вымирающий вид

Численность: около 1000 особей

Место обитания: Тихий, Индийский и Атлантический океаны

Краткая информация: китовая акула – медлительное животное со спокойным, мирным нравом. Она является самой крупной акулой и рыбой из всех ныне живущих. Благодаря своей белой пятнистой окраске этих нежных гигантов легко отличить. Они особо популярны среди любителей дайвинга и сноркелинга.

Китовую акулу трудно спутать с другими рыбами, помимо огромного размера, ее отличает характерный внешний вид. У китовой акулы тело мощное и толстое, голова сравнительно небольшая. Форма головы весьма своеобразна ̶ она сильно сплющена, причём становится все более плоской к концу рыла.

Питается преимущественно одним планктоном, процеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.

Причины вымирания:

рыбный промысел;

естественные враги;

паразиты;

болезни.

Шелковистая Сифака

Шелковистая Сифака - вымирающий вид. Фото: WWF

Латинское название: Propithecus candidus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 250

Место обитания: северо-восток острова Мадагаскар

Краткая информация: как и большинство других лемуров, шелковистая сифака довольно социальный примат. Она образует группы от двух до девяти особей. Каждая группа защищает свою территорию, помечая ее границы.

Она основном обитает в тропических влажных горных лесах. Ее рацион состоит из более чем 100 видов деревьев, виноградных лоз и паразитических растений. Сифака питается листьями и семенами, но также фруктами, цветами и стеблями.

Причины вымирания:

уничтожение среды обитания, вызванной вырубкой лесов; производством древесного угля и добычей полезных ископаемых;

охота.

Шерстоносый вомбат

Шерстоносый вомбат находится на грани полного вымирания. Фото: Japari Library, the Kemono Friends Wiki

Латинское название: Lasiorhinus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 130

Место обитания: юго-восток Австралии

Краткая информация: среда обитания вомбата – это эвкалиптовые леса, луга с сочной травой и рыхлая почва. Также встречается в лесах, саваннах, в равнинных и горных областях. Предпочитает рыхлую песчаную почву, чтобы рыть норы. В основном ведет одиночный образ жизни, но в прилегающих районах может собираться в небольшие социальные группы, состоящие из 5-10 особей.

Он имеет короткий нос, покрытый шерстью и напоминает свиной пятачок. Мех короткий, тонкий и шелковистый, коричневой или белой окраски.

Питается в основном ночью, прячась от дневной жары, основной пищей является трава, хотя не брезгует и корнями деревьев и кустарников.

Причины вымирания:

изменения в среде обитания;

естественные враги.

Дикий двугорбый верблюд

Дикий двугорбый верблюд обречен на вымирание. Фото: Shanghai Zoo

Латинское название: Camelus bactrianus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 650

Место обитания: пустыня Гоби

Краткая информация: у двугорбого верблюда имеется не один горб, как у его арабского родственника, а два. Принцип их действия одинаковый, они накапливают жир, который можно преобразовать в воду и энергию в случае необходимости. Двугорбый верблюд редко потеет, что помогает ему сохранять жидкость в течение длительного времени.

Большие плоские ступни помогают ему перемещаться по каменистой местности и зыбучим пескам пустыни, не утопая при этом под тяжестью собственного веса.

Двугорбый верблюд животное исключительно травоядное, он может кормиться самым грубым и малопитательным кормом. А также способен поедать растения с такими колючками, которые не в состоянии есть ни одно другое животное.

Причины вымирания:

болезни;

паразиты;

браконьерство;

естественные враги;

утрата среды обитания;

отравление цианистым калием, который является побочным продуктом процесса получения золота.

Амурский тигр

Амурский тигр вымирает из-за влияния человека и браконьерства. Фото: WWF

Латинское название: Panthera tigris tigris

Статус: вымирающий вид

Численность: 580-600

Место обитания: Дальний Восток России, Северо-Восточный Китай

Краткая информация: чтобы выдерживать холодный климат своей среды обитания, амурский тигр развил некоторые физические адаптации, например, толстый слой жира и очень густой мех, который более светлый и с меньшим количеством темных полос по сравнению с другими тиграми. Цвет его кожи обычно желтый или красноватый, с темными и узкими темно-коричневыми полосами.

Рацион питания амурского тигра составляет несколько видов животных: кабарга, сибирская косуля, изюбрь, горал, пищуха, лоси, олени, зайцы, кролики и даже лосось.

Это животное хорошо известно своей мощью и силой. Амурский тигр обычно избегает контакта с людьми, но иногда может с ними конфликтовать, особенно если человек ранен или охотится на него.

Причины вымирания:

уничтожение природных местообитаний;

подрыв кормовой базы;

браконьерство.

Животные, которые могут исчезнуть в Украине:

Несколько сотен лет назад на территории современной Украины обитало множество разных диких животных, о которых уже многие поколения людей ничего не слышали. Однако и за последние 50 лет человеческая деятельность заставила исчезнуть не один вид.

Ушастый еж

Ушастый еж находится в списке по борьбе за сохранение вымирающих видов животных. Фото: Biodiversity of Cyprus by NGO

Латинское название: Hemiechinus auritus

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: несколько десятков особей

Место обитания: Украина, Израиль, Россия, Ливия, Египет, Малая Азию, Кавказ, Закавказье

Краткая информация: привычные места обитания ушастого ежа ̶ сухие степи и полупустыни, в которых он придерживается долин рек, орошаемых земель и влажных оврагов. Часто встречается возле населенных пунктов, в оазисах и в лесополосах.

Их колючки имеют темно-коричневые и белые полосы, нижняя часть беловатая. Уши намного больше, чем у других видов. Ушастые ежи также обладают острым слухом и обонянием, которые они используют для поиска пищи и обнаружения хищников.

Ушастый еж всеяден, но питается в основном мелкими беспозвоночными и насекомыми. Любимая еда ̶ кузнечики, жуки и другие насекомые. Они также потребляют яйца, фрукты, овощи и даже мелких позвоночных, таких как ящерицы и змеи.

На территории Украины встречается все реже и реже, в основном в окрестностях Луганска. Основной причиной, по которой он начал массово вымирать ̶ деградация степных экосистем.

Причины вымирания:

утрата места обитания;

пестициды, из-за которых исчезают гусеницы и жуки, составляющие основную часть их рациона;

гибнут во время покосов и застревают в заборных сетках.

Лесной кот

Чистокровное вымирание диких лесных кошек происходит из-за спаривания с бездомными представителями кошачьих. Фото: National Geographic Россия

Латинское название: Felis silvestris

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 400-500 особей

Место обитания: Юго-Западная Азия, континентальная Европа, Африка

Краткая информация: лесной кот очень похож на домашнего полосатого, но в отличии от него, он имеет более коренастое телосложение и толстый пушистый хвост с четкими черными полосами.

Среда обитания ̶ широколиственные и смешанные леса. В горах предпочитает скалистые и каменистые участки. В областях, где нет лесов, населяет плавни (заросли тростника и талька) вдоль рек.

Рацион лесного кота довольно разнообразен ̶ грызуны, птицы, рыба, зайцы и кролики, кроты и землеройки, рептилии, мелкие хищники, также поедает и растительные корма.

В Украине водится на территории Кировоградской, Винницкой, Одесской области и Карпат. Ее популяция уменьшается в результате массовой вырубки лесов.

Причины вымирания:

разрушение естественной среды обитания;

скрещивание с одичавшими домашними кошками;

конкуренция с одичавшими кошками за добычу и территорию;

передача инфекций от одичавших кошек;

гибель на дорогах;

охота.

Бурый медведь

Судьба бурого медведя - вызывает наименьшие опасения. Фото: National Geographic

Латинское название: Ursus arctos

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: не более 300 особей

Место обитания: Карпаты, Пиренеи, Кантабрийские горы, Альпы, Апеннины, Скандинавия, Центральная Европа

Краткая информация: бурый медведь представитель лесной зоны. Он может приспосабливаться к любому климату, жаре и холоду, к засухе или повышенной влажности, однако без леса, в котором находит и кров и еду, медведь не выживет. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, бурый медведь ̶ очень быстрый и проворный зверь.

Он предпочитает жить в плотных, малопроходимых лесных массивах, желательно с примыкающим к ним горным или речным участкам. Бурые медведи ревностно охраняет свою территорию.

Бурый медведь всеяден, питается ягодами, корнями и побегами растений, мелкими млекопитающими, рыбой, телятами многих копытных животных и падалью.

В Украине бурый медведь считается самым крупным хищником, обитает в Карпатах, а также иногда его можно встретить в лесах Сумской и Черниговской областей.

Причины вымирания:

браконьерство;

неконтролируемая вырубка леса;

столкновение с автомобилями;

спортивная охота

Обыкновенная сипуха

Сипуха во многих странах находится под охраной государства. Фото: Union-Bulletin

Латинское название: Tyto alba

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 30 пар

Место обитания: встречается практически на всех континентах, за исключением Антарктиды

Краткая информация: оперение обыкновенной сипухи очень мягкое, пушистое. Верхняя часть тела обычно охристо-рыжая, с поперечными серыми пестринами и многочисленными мелкими темными полосками и крапинками. Низ золотисто-рыжий с редким темным крапом.

Сипуха встречается практически во всех средах обитания, но больше всего в открытых лесах, пустошах и болотах. Днем они обычно прячутся в дуплах деревьев, но их также можно найти в пещерах, колодцах, хозяйственных постройках или в густой листве.

Питается в основном грызунами. Употребляет различные виды мышей, мелких крыс, землероек, молодых кроликов, других млекопитающих, иногда небольшое количество птиц, ящериц, насекомых, реже лягушек или даже рыб.

В Украине сипуха ̶ крайне редкая, в стране представлена подвидом Tyto alba guttata. Гнездится в западных и центральных областях, а также на севере Одесской области.

Причины вымирания:

голод;

столкновение с машинами и поездами;

климатические изменения;

утрата места обитания.

Черный аист

Черный аист относится к вымирающим видам, которые занесены в Красную книгу. Фото: Birds of Ukraine

Латинское название: Ciconia nigra

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 400-500 пар

Место обитания: лесная зона Евразии

Краткая информация: внешним обликом черный аист похож на белого аиста, отличается преобладанием черного цвета в оперении. В черный цвет окрашены вся спинная сторона, крылья, хвост, голова, шея и грудь этой птицы, в белый ̶ только брюхо и подхвостье.

Черный аист ̶ осторожная птица. Кормится обычно по берегам небольших лесных рек и каналов, на прудах рыбхозов.

Для устройства гнезда черный аист выбирает старые влажные леса, чередующиеся с сырыми лугами, лесными болотами и речными долинами. Предпочитает гнездиться в глубине лесного массива, но часто недалеко от лесных дорог, проложенных через лес мелиоративных каналов, небольших прогалин.

Его рацион составляют преимущественно водные животные: рыба лягушки, головастики, беспозвоночные, реже поедает ящериц, змей и мелких грызунов.

Черного аиста не так просто встретить не только в Украине, но и в природе в целом, поскольку он ведет достаточно скрытный образ жизни. Гнездится преимущественно в Карпатском регионе и Полесье.

Причины вымирания:

вырубка высокоствольных лесов;

осушение заболоченных площадей;

ухудшение условий для гнездования.

Обыкновенная рысь

Некогда рысь была весьма обычна по всей Европе. Фото: National Geographic

Латинское название: Lynx lynx

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: около 450 особей

Место обитания: Украина, Россия, Кавказ, Карпаты, Средняя Азия

Краткая информация: обыкновенная рысь очень похожа на евразийскую, однако отличается меньшими размерами. Она имеет короткий хвост с темным концом, а также длинный и белый, похожий на бороду мех на подбородке.

Обитает она в широколиственных бореальных или смешанных лесах умеренного пояса с большим количеством подлесья для укрытия.

Как и большинство кошек, обыкновенная рысь ̶ одиночное животное, за исключением периода размножения. Питается мелкими копытными животными, такими как косуля, и более мелкой добычей по типу зайцев.

Обыкновенная рысь довольно редкий вид на территории Украины, заселяет Карпаты и Полесье, районы Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черниговской областей.

Причины вымирания:

потеря среды обитания из-за вырубки лесов;

потеря добычи из-за охоты;

незаконная охота и убийство ради меховой торговли.

Горностай

Плодовитость и численность горностаев сильно колеблется. Фото: Dickinson County Conservation Board

Латинское название: Mustela erminea

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: неизвестно

Место обитания: в арктической, субарктической и умеренной зоне Евразии и Северной Америки

Краткая информация: горностай ̶ небольшой зверек с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной головой с маленькими округлыми ушами, а также с распушенным длинным хвостом.

Этот вид избегает длительного пребывания на открытом воздухе, где он уязвим для нападений со стороны более крупных хищников, таких как лисы и птицы, поэтому охотится вдоль канав, живых изгородей и стен, а также через луга и болота.

Кролики ̶ любимая добыча горностая. Помимо кроликов он ловит грызунов, таких как полевки, мыши и крысы, а также птиц и их яйца.

В Украине распространен везде, кроме Крыма и некоторых степных районов. В Украине на них запрещена охота и они внесены в Красную книгу.

Причины вымирания:

охота;

ухудшения кормовых ресурсов;

уничтожения мест обитания.

Лось

Несколько лет назад лося рекомендовали внести в Красную книгу Украины. Фото: U.S. National Park Service

Латинское название: Alces alces

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 1-2 тысячи

Место обитания: лесная зона Северного полушария

Краткая информация: лось ̶ одно из крупнейших наземных млекопитающих северного полушария и самый крупный представитель семейства оленьих. Его окраска варьируется от коричневого цвета и до темно-черного, в зависимости от возраста животного и времени года. У лося длинные ноги, причем передние лапы длиннее задних. Имеет длинную морду и опущенную нижнюю губу.

Ведет он в основном дневной образ жизни, особенно активен на рассвете и в сумерках. Предпочитает влажные условия, где есть пруды, озера и болота.

Лось ̶ травоядное млекопитающие, он ест березовые и осиновые ветки, осоки, хвощ, корни, травы и водоросли. Также употребляет некоторые древесные растения и лишайники.

Лось появился в Украине путем естественного расселения с территории Беларуси и до конца 20 века заселил всю лесную и лесостепную полосу к югу ̶ Карпаты, Среднее Поднепровье. Сегодня происходит обратное сокращение южных границ видового ареала. В ближайшие два-три десятилетия вид, возможно, окончательно исчезнет в Украине и южной части Беларуси.

Причины вымирания:

уничтожение другими хищниками;

болезни;

климатические изменения;

столкновение с автомобилями.

Как оценивают угрозу вымирания

При оценке охранного статуса используется множество факторов, в том числе и количество оставшихся особей, общее увеличение или уменьшение популяции с течением времени, показатели успешности размножения, а также известные угрозы.

На сегодняшний день, "Красная книга" Международного союза охраны природы (МСОП) ̶ самая известная в мире система составления списков и рейтингов природоохранного статуса.

Эта система делит виды на 9 категорий:

Исчезнувшие Исчезнувшие в дикой природе (англ. Extinct in the Wild, EW ) Находящие на грани полного исчезновения (Critically Endangered, CR ) Исчезающие (Endangered, EN) Уязвимые (Vulnerable, VU) Близкие к уязвимому положению (Near Threatened, NT) Вызывающие наименьшие опасения (Least Concern, LC) Недостаток данных (Data Deficient, DD) Угроза не оценивалась (Not Evaluated, NE)

Эти категории можно применять исключительно для диких популяций в пределах их естественного ареала, а также, при некоторых ограничениях, для популяций, возникших в результате так называемой восстановительной интродукции.