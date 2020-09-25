Смарт-часы и телефон смогут отследить загрязнение воздуха и предупредить об опасности

Загрязнение воздуха очень мелкой пылью, такой как частицы PM2,5, является серьезной угрозой для здоровья человека. Ученые из Австрии разработали самый маленький датчик частиц в мире, созданный для обнаружения вредных загрязнений. Об этом сообщает New Atlas.

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнений воздуха является причиной более 4 млн преждевременных смертей ежегодно. В то время как частицы PM10 диаметром 10 микрон или менее могут проникать в легкие, частицы PM2,5 еще мельче и опаснее. Они могут проникать сквозь легкие в кровоток и при постоянном воздействии, вызывают тяжелые формы сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также другие проблемы со здоровьем.

Концентрацию частиц PM2,5 до недавнего времени можно было измерить лишь с помощью станций мониторинга, расположенных вокруг городов и регионов.

Для того, чтобы изменить ситуацию, исследователи объединились с производителем полупроводников Ams AG и учеными из Silicon Austria Labs. Они взяли инструменты, используемые в обычных станциях контроля, и уменьшили их до минимума. Результатом этих усилий стал датчик размером 12 x 9 x 3 мм.

"Датчик создавался на пределе физических и технических возможностей, и потребовалось множество уловок, чтобы он работал в таком размере", – говорит руководитель исследования Пауль Майерхофер из TU Graz.

С таким размером датчик можно легко интегрировать в смартфоны, смарт-часы или фитнес-браслеты. Их владельцы смогут контролировать качество воздуха на предмет наличия мелких твердых частиц в режиме реального времени. Подобные гаджеты даже смогут предупреждать владельцев, когда уровни загрязнения будут опасно высоки. Команда считает, что разработка поможет пользователям создать более четкую картину о состоянии воздуха в их районе.

"Например, избегать особо загрязненных маршрутов во время пробежек или ежедневных поездок на работу", – говорит глава Грацского технического университета (TUG) Александр Бергманн.

Кроме этого, команда заявляет, что датчик может быть использован как в домашних условиях, так и на открытом воздухе. Ученые стремятся сделать датчик более доступным по цене, чем имеющиеся на данный момент технологии.

"Комплексный и всеобъемлющий мониторинг качества воздуха до сих пор не удавался из-за размера, сложности и стоимости имеющихся в настоящее время датчиков. Наш датчик частиц восполнит этот пробел", – отмечает Бергманн.