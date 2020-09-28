NASA готовится доставить на МКС новый туалет, стоимостью 23 млн долларов
Во вторник, 30 сентября, NASA запускает частный грузовой космический корабль, который доставит на МКС полезный груз, включая инструменты для научных экспериментов, новый космический туалет и даже косметику. Об этом сообщает Space.com.
Миссия под названием Cygnus NG-14 стартует из Вирджинии и доставит на МКС 3458 кг груза. Это будет 14-й полет роботизированной космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman.
Корабль Cygnus стартует на ракете Antares в 05:27 по Киеву со стартовой площадки Среднеатлантического регионального космопорта NASA.
Груз будет включать в себя еду для экипажа, научные эксперименты и даже недавно обновленный комический туалет, чье официальное название – Универсальная система управления отходами. Груз будет доставлен для поддержки 64-й экспедиции на борту космической станции.
Космический туалет стоимостью 23 млн долларов, который был создан при участии космонавтов, станет одним из важных экспериментальных оборудований, которые будут отправлены с этой миссией на МКС. По словам представителе NASA, новый туалет на 65% меньше и на 40% легче, чем унитаз, которым сейчас оборудована МКС.
Кроме этого, туалет был оптимизирован для использования женской командой астронавтов.
"NASA потратило много времени на работу с членами экипажа, чтобы улучшить функциональность туалета", – заявила менеджер проекта NASA Advanced Exploration Systems Мелисса МакКинли.
Также на станцию будет доставлено все необходимое для эксперимента по выращиванию редиса, исследованию Onco Selectors по лечению рака, эксперимента с системой восстановления запасов воды. На станцию отправится и специальная камера, которая снимет, каково находиться на борту МКС в 360-градусной виртуальной реальности и многое другое.