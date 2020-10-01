Взрыв сверхновой мог запустить один из ледниковых периодов на Земле, – ученые

Физики из Мюнхенского технического университета (TUM) обнаружили свидетельства сверхновой, взорвавшейся относительно близко от Земли около 2,5 млн лет назад. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, жизнь звезд с массой, более чем в десять раз превышающую массу Солнца, заканчивается сверхновой – колоссальным взрывом звезды. Этот взрыв приводит к образованию железа, марганца и других тяжелых элементов.

В слоях марганцевой корки, возраст которых составляет около 2,5 млн лет, исследовательская группа обнаружила изотопа железа-60 и марганца-53.

"Повышенная концентрация марганца-53 может рассматриваться как "дымящееся ружье" – окончательное доказательство того, что эта сверхновая действительно существовала", – говорит первый автор исследования Гюнтер Коршинек.

Если бы сверхновая находилась слишком близко к Земле, то последствия взрыва были бы колоссальными. Взрыв этой сверхновой лишь вызвал космических лучей на расстоянии в несколько тысяч лет.

"Однако это могло привести к усилению образования облаков. Возможно, существует связь с эпохой плейстоцена, ледникового периода, который начался 2,6 млн лет назад", – говорит соавтор доктор Томас Фестерманн.

Команда отмечает, что обычно марганец на Земле встречается как изотоп марганец-55. В это же время, марганец-53 образуется из космической пыли, подобной той, что находится в поясе астероидов Солнечной системы.

Новые слои отложений, который накапливаются год за годом на морском дней, сохраняют распределение элементов в марганцевых корках. Именно там группа ученых обнаружила как изотопы железа-60, так и повышенные уровни марганца-53.

"Масс-спектрометрия настолько чувствительна, что даже позволяет нам вычислить размеры взорвавшейся звезды, которая была примерно в 11-25 раз больше Солнца", – говорят исследователи.