Спустя 3 тысячи лет на материковую Австралию вернулись тасманские дьяволы

Тасманский дьявол получил свое название, так как встречается в дикой природе лишь на острове Тасмания. Но теперь защитники природы впервые за 3 тыс. лет вернули популяцию животных на материковую часть Австралии. Об этом сообщает New Atlas.

Хищные сумчатые размером сне больших собак когда-то бродили по всей Австралии, но исчезли около 3 тыс. лет назад повсюду, кроме Тасмании. В исчезновении вида часто обвиняют динго, которые соревновались с тасманскими дьяволами за еду, и чащу выигрывали из-за своих более крупных размеров.

Тасманские дьяволы прижились в Тасмании, где динго никогда не появлялись, но в последние годы они столкнулись с новыми угрозами. Лицевая опухоль тасманийского дьявола – это смертельная и достаточно заразная форма рака, от которой погибло так много животных, что теперь вид находится под угрозой исчезновения. В дикой природе тасманских дьяволов осталось всего 25 тыс. особей.

Теперь же усилиями экологов из Aussie Ark, WildArk и Global Wildlife Conservation тасманские дьяволы вернулись на территорию Австралии. Всего 11 особей было выпущено в заповеднике дикой природы в Новом Южном Уэльсе, примерно в 200 км к северу Сиднея. В заповеднике животные будут защищены от таких опасностей, как болезни, пожары, автомобили и врагов – диких кошек и лисиц.

Дьяволы родились и выросли в рамках программы разведения австралийских видов животных. За последнее десятилетие появилось на свет более 390 тасманских дьяволов. Особи отбирались для повторного скрещивания на основании их пригодности для размножения без инбридинга.

Выпуск животных в дикую природу был вторым по счету, во время первого на свободе оказались 15 особей, то есть всего 26 тасманских дьяволов снова живут на материковой Австралии. Еще 20 животных будут выпущены в 2021 году, а еще 20 – через год. Отмечается, что в этот раз в выпуске животных принимал участие известный австралийский актер Крис Хемсворт.

Для того, чтобы популяция тасманских дьяволов оставалась здоровой, их состояние будут контролировать с помощью фотоловушек, микрочипов и регулярных осмотров.

"Это не только возрождение одного из любимых животных Австралии, но и животного, которое создаст собственную окружающую среду, восстанавливая и изменяя баланс нашей лесной экологии после столетий опустошения, вызванного завезенными лисицами, кошками и другими хищниками", – говорит президент Aussie Ark Тим Фолкнер.