Новинка Spotify: сервис может найти песню по строчке из ее текста
Нововведение анонсировала Лин Ванг, дизайнер интерфейса музыкального сервиса, передает The Verge
Для того, чтобы найти песню, достаточно вспомнить несколько слов из нее, запустить приложение Spotify и вписать их в строку поиска. Далее сервис предоставит вам список всех песен с тегом “Lyrics match”, имеющих в своих текстах похожие словосочетания и фразы. Данной функцией могут воспользоваться владельцы iOS- и Android-устройств, в том числе и из Украины.
Это не единственная функция, связанная с текстами песен. В июне 2020 года Spotify анонсировал сервис Musixmatch, благодаря которому можно ознакомиться с текстом песни во время ее проигрывания. На данный момент функция доступна слушателям из 26-ти стран. Украина в их число пока не входит.
Отметим, что сервис Apple Music запустил функцию, аналогичную Musixmatch, в прошлом году.
Напомним: ранее стало известно, что популярный музыкальный сервис Spotify выходит на украинский рынок.