Илон Маск отправил в космос 60 интернет-спутников Starlink

6 октября в 07:29 утра по времени восточного побережья США была запущена ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, генеральным директором которой является Илон Маск.

На борту ракеты была партия из 60 интернет-спутников Starlink, которые развернулись через час после запуска, сообщается на официальном сайте компании.

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Этот запуск стал тринадцатым выводом в космос орбитальных устройств фирмы Маска. В настоящее время вокруг Земли летают уже 713 аппаратов для широкополосного доступа в интернет.

В планах компании SpaceX – увеличить количество спутников до 12 тысяч и предоставить доступ к интернету в каждой точке планеты. В 2020 году фирма Маска рассчитывает обеспечить интернетом всю Северную Америку, а к 2021 году – почти всю планету. На сайте SpaceX написано, что сейчас Starlink лучше всего себя показывает в тех в удаленных и сельских районах, где подключение к Интернету недоступно.

Напомним, что Илон Маск входит в тройку самых богатых людей мира.