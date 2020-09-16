Илон Маск входит в тройку самых богатых людей мира

Вперед руководитель Tesla и SpaceX пропустил основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса и главу корпорации Microsoft Билл Гейтса, но обогнал владельца Facebook Марка Цукерберга.

По состоянию на 1 сентября состояние Маска составляло 115 млрд долларов, сейчас оно составляет 108 млрд долларов. Стоит отметить, что буквально в середине августа он добавил в свою «копилку» 30 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который обновляется каждый день.

На первом месте рейтинга оказался основатель Amazon Джефф Безос (186 (-6 млрд долларов за последние 15 дней)), а на втором - основатель Microsoft Билл Гейтс (124 млрд долларов (-1 млрд долларов за последние 15 дней)).

Топ-5 самых богатых людей мира по данным на 16 сентября

Джефф Безос (Amazon) Билл Гейтс (Microsoft) Маск (Tesla и SpaceX) Марк Цукерберг (Facebook) Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy)

Рейтинг самых богатых людей мира

В Bloomberg объяснили, что состояние Маска стремительно выросло в этом году. Оно увеличилось на 87,8 миллиардов долларов из-за роста стоимости акций Tesla почти на 500%.

На сегодняшний день рыночная стоимость Tesla оценивается в 454 млрд долларов.

Напомним, ранее Forbes сообщало, что Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира, а посольство Украины в США пригласило Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир. Накануне Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева и назвал его "одним из лучших".