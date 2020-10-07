Apple презентует новые модели iPhone 13 октября

Вчера, 06 октября 2020 года, Apple разослала СМИ официальное приглашение на презентацию линейки смартфонов iPhone 12, которая состоится в онлайне, передает издание 9to5mac.com.

Издание также сообщают, что во время шоу будут представлены модели iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном, iPhone 12 (экран 6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (экран 6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Согласно ранее опубликованной в СМИ информации, новинки 2020 года будут иметь обновленный дизайн корпусов, OLED-дисплеи, больший объем оперативной памяти и поддержку 5G. Также известно, что модели iPhone 12 mini и iPhone 12 будут располагать сдвоенными камерами с LiDAR, а модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max - тройными камерами с LiDAR (LiDAR - датчик измерения света и дальности, - прим. ред.).

По словам источников, близким к компании-производителю, 6,1-дюймовые модели смартфонов первыми поступят в продажу, и случится это во второй половине октября 2020 года, а 5,4-дюймовая и 6,7-дюймовая модели появятся в рознице в ноябре.



Напомним: ранее стало известно, что Apple отложит презентацию новых iPhone 4G до конца октября.