Коронавирус живет на дисплеях смартфонов до 28 дней — ученые

Австралийские ученые недавно поделились результатами своих исследований, согласно которым вирус SARS-CoV-2, который в просторечии называют коронавирусом, может оставаться жизнеспособным в течение 28 дней на гладких стеклянных и металлических поверхностях, а также на бумажных купюрах, передает издание Engadget.com.



По словам исследователей, коронавирус “очень устойчив”. К примеру, вирус гриппа живет на аналогичных поверхностях 17 дней. Интересно, что на пористых поверхностях, — ткань, кожа (искусственная и натуральная), дерево и пр., — коронавирус живет только 14 дней.

Ученые отмечают, что свою “живучесть” SARS-CoV-2 продемонстрировал в специально созданных для эксперимента условиях. То есть в реальной жизни он ведет себя по-другому. Тест проводился при температуре 20 градусов Цельсия, в полной темноте (без воздействия ультрафиолета) и без органической слизи, которая в малых количествах всегда есть на поверхностях вместе с вирусом и которая содержит лейкоциты и антитела. Такая среда была создана специально для того, чтобы выяснить пределы возможностей исследуемого вируса.



Профессор Кардиффского университета Рон Эклс полагает, что инфекционные вирусы могут сохраняться в слизи на поверхности в течение нескольких часов, но не дней. О чем он заявил в комментарии ВВС.

В Центре по контролю заболеваний США не считают, что COVID-19 распространяется от соприкосновения с поверхностями, на которых может быть вирус и слизь. Там утверждают, что коронаврус распространяется воздушно-капельным путем, когда заболевший чихает или кашляет, поэтому рекомендуют проветривать помещения, обеспечить помещения хорошей вентиляцией, носить маски.



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