Универсальный солдат. В Лос-Анджелесе на службу заступил робот-пожарный

Пожарное управление Лос-Анджелеса впервые протестировало робота-пожарного. Об этом сообщает New Atlas.

Thermite RS3 – это дистанционно управляемый вездеход, способный откачивать тысячи литров воды в минуту. Робот был создан робототехнической фирмой Textron: Howe & Howe Technologies из штата Мэн. Он представляет собой промышленного робота весом 1600 кг, способного двигаться со скоростью 12,9 км/ч.

Робот оснащен дизельным двигателем в 36 л.с. и обеспечивает около 20 часов работы. Также спереди робота прикреплен отвал, который помогает ему расчищать путь, устраняя такие препятствия, как автомобили.

Thermite RS3 использует шланг, который тянется на 91 м по горизонтали или 45 по вертикали. Он сконструирован для тушения огня через сопло, которое позволяет пропускать 9500 л воды в минуту.

Операторы управляют роботом дистанционно с помощью пульта управления, который также передает видео высокой четкости.

Пожарная служба Лос-Анджелеса уже испытала робота во время тушения пожара в коммерческом здании. К месту происшествия робота доставляют в специальном трейлере, а пожарные проходят специальное обучение по управлению аппаратурой.

В департаменте отметили, что робот не подойдет для всех видом задач, но надеются его использовать при пожара в крупных коммерческих здания, на строительных площадках с деревянным каркасом, лесных пожарах, спасении животных и возгорании топливных цистерн.