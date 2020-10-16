Zoom запустил площадку для проведения платных онлайн-мероприятий — OnZoom

На днях Zoom представила платформу OnZoom, позволяющую проводить мероприятия онлайн и продавать билеты, а также ряд обновлений, передает издание Techcrunch.com.



OnZoom позволит любому платному пользователю создавать анонсы ивентов, продавать на них билеты или же собирать пожертвования. Разработчики говорят, что платформа представляет решения для самых разных форматов - от частных уроков и до концертов, от конференций и до театрализованных шоу.

Максимальное количество зрителей, которые смогут подключиться к ивенту, — 1000 человек. Есть и маркетинговые инструменты — е-мейл-рассылка, шеринг анонсов в соцсетях, геотегинг. Пока что пользоваться сервисом могут платные подписчики из США, но с 2021 года платформа будет доступна для пользователей со всего мира.

Компания анонсировала и магазин приложений Zapps, благодаря которому пользователи смогут запускать ряд бизнес-приложений, не выходя из Zoom: сторонние приложения теперь встроены в Zoom. Разработчики уверяют, что это в разы повысит продуктивность работы в онлайне, а также ускорит многие рабочие процессы.

В частности, прямо в Zoom вы сможете делиться документами посредством Dropbox Zapp, проводить опросы с помощью Slido Zapp, обновить статусы проектов, запустив Asana Zapp. Всего доступно более 25-ти приложений, среди которых: Atlassian, Box, Slack, Wrike, Coursera, Kahoot, Kaltura, Cameo, Exer for Exercise classes, Superhuman, Woven, Pitch, Smartsheet, Coda, HubSpot, Chorus, Gong, Lucidspark, Miro и Mural.

Расширенный функционал получила и платформа UCaaS, а именно — дополнительные анимированные реакции, включающие и аудиосопровождение, например, звук аплодисментов.

В Zoom сообщили, что с 19 октября 2020 года будет введена функция сквозного шифрования звонков, однако пока в открытом тестовом режиме. Тестировать ее можно будет всем клиентам сервиса по всему миру. В компании планируют собрать отзывы пользователей в течение 30-ти дней, затем проанализируют, исправят возможные баги и уже потом полноценно запустят в работу.



Напомним: ранее стало известно, что благодаря пандемии, за квартал Zoom заработала больше, чем за весь 2019 год.