Битва за средневековые артефакты: наследники борются за возвращение коллекции за 250 млн долларов

Продажа коллекции религиозных реликвий, некогда принадлежавших немецкой знати 11-15 веков, оспаривается наследниками еврейских арт-дилеров, которые утверждают, что продажа была осуществлена под давлением и по указанию могущественного нацистского лидера.

Почти столетие назад группа еврейских торговцев произведениями искусства совершила покупку, которая имела долгосрочные последствия. Это было в конце 1920-х годов, и они приобрели коллекцию средневековых артефактов, которая считалась бесценной. Однако они смогли оставить себе только половину коллекции, а остальное продали в последующие годы, пишет Smithsonian Magazine.

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В 1935 году оставшиеся артефакты были проданы прусскому государству по гораздо более низкой цене, чем они заплатили. Документы свидетельствуют о том, что эта продажа была осуществлена под руководством Германа Геринга, видного нацистского лидера, который был основателем гестапо и в то время возглавлял прусское государство. Наследники еврейских арт-дилеров уже более десяти лет борются за реституцию, утверждая, что продажа не была добровольной, и теперь прибегли к новой юридической стратегии.

Коллекция, стоимость которой оценивается в 250 миллионов долларов, содержит религиозные реликвии, принадлежавшие немецкой знати в период с 11 по 15 век. В настоящее время она хранится в берлинском Музее декоративного искусства, который находится в ведении Фонда прусского культурного наследия (SPK).

Джед Лейбер, один из истцов, является американцем, чей дед Саэми Розенберг был одним из еврейских торговцев произведениями искусства. Лейбер утверждает, что хотя искусство технически не было украдено, СПК обязан исправить ситуацию.

Судебная тяжба началась в 2008 году, когда наследники подали иск о реституции в Германии. Однако в 2014 году немецкая комиссия постановила, что продажа не была принудительной и что низкая цена была обусловлена экономической депрессией того времени. В 2015 году наследники передали дело в США, где с тех пор ведут судебную борьбу.

Ключевой вопрос этого судебного разбирательства связан с Законом об иммунитете иностранных суверенов, который обеспечивает защиту иностранных государств от американских исков. Тем не менее существует исключение для случаев, связанных с нарушением международного права. Первоначальный аргумент наследников состоял в том, что продажа подпадает под нарушения прав человека во время Холокоста, что делает это дело делом, по которому США могут вынести решение.

В 2017 году окружной суд округа Колумбия постановил, что дело может быть продолжено, но Верховный суд отклонил его в 2021 году. Суд постановил, что изъятие сувереном собственности своих граждан не является незаконным в соответствии с международным правом экспроприации. Кроме того, в прошлом году окружной суд округа Колумбия вынес решение в пользу SPK.

Теперь наследники выдвинули новый аргумент. Они утверждают, что на момент продажи их предки уже не считались гражданами Германии, поскольку двое из торговцев стали гражданами Нидерландов, а остальные не имели гражданства.

Во время слушаний в Окружном апелляционном суде округа Колумбия Николас О'Доннелл, адвокат истцов, подчеркнул, что в 1935 году Германия считала эту группу людей конституционно неправомочной.

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