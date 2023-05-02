Отутюжили ландшафт. Ученые выяснили, что разгладило поверхность спутников Сатурна и Юпитера

Некоторые спутники двух газовых гигантов имеют в основном ровную поверхность. Оказалось, что это связано с геологической активностью.

Новое исследование американских ученых предлагает новое объяснение тому факту, что у некоторых спутников Юпитера и Сатурна в основном очень ровная поверхность. Новая теория гласит, что за этим стоит геологическая активность этих спутников, пишет Space.

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Ученые уже знают, что некоторые спутники самой большой планеты Солнечной системы и второй по величине планеты, то есть Юпитера и Сатурна, геологически активны, то есть здесь происходят землетрясения.

Это происходит из-за того, что сильная гравитация двух газовых гигантов постоянно заставляет эти спутники то расширяться, то сжиматься, из-за чего появляются трещины в ледяной коре. В то же время в местах разломов, когда сталкиваются части поверхности, появляются возвышенности с крутыми склонами. Но остальная часть поверхности спутников очень ровная. Такой ландшафт можно увидеть на спутниках Юпитера Европе и Ганимеде, а также на спутнике Сатурна Энцеладе.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Многие ученые сейчас считают, что поверхность является следствием деятельности ледяных вулканов, из которых извергается жидкость и она сглаживает поверхность спутников. Но это происходит в условиях очень низких температур, для того, чтобы существовала жидкость, пока не ясно.

Ученые из Университета штата Аризона предложили новое объяснение существованию гладкой поверхности некоторых спутников газовых гигантов. Исследователи считают, что за этим стоят местные землетрясения, которые вызывают оползни из обломков и эти оползни сглаживают поверхность.

Спутник Юпитера Ганимед Фото: wikipedia

Ученые изучили возвышенности, которые появляются в местах разломов коры спутников и составили моделирование местных землетрясений, чтобы оценить их силу. Новое исследование предполагает, что в результате землетрясений, которые являются очень сильными, вверх на возвышенности поднимается большое количество обломков. После этого они кататься вниз по крутым склонам возвышенностей и разглаживают местность вокруг.

Ученые считают, что эти процессы происходили постоянно в истории этих спутников и происходят и сейчас, таким образом поверхность ледяных спутников становиться такой ровной.Теперь ученые хотят выяснить насколько сильные землетрясения происходят на спутниках сейчас и какие еще геологические процессы привели к формированию ландшафтов некоторых спутников Юпитера и Сатурна.

Спутник Сатурна Энцелад Фото: NASA

Особые надежды ученые возлагают на будущую миссию Europa Clipper. Этот аппарат NASA отправится в космос в следующем году, через несколько лет выйдет на орбиту вокруг Юпитера и совершит 50 близких облетов спутника газового гиганта Европы. С помощью своих 9 приборов аппарат сможет тщательно изучить поверхность спутника, а также заглянет в его недра. Это необходимо для того, чтобы подтвердить существующую теорию о том, что под ледяной корой спрятан океан из жидкой воды. Также ученые хотят получить ответ еще на один вопрос: есть ли в этом океане жизнь?

Напоминаем, что к спутникам Юпитера уже отправился космический аппарат JUICE, созданный Европейским космическим агентством. Кроме Европы он исследует еще и такие спутники как Ганимед и Каллисто. Как уже писал Фокус, во время полета аппарат столкнулся с первыми трудностями: он пока не смог развернуть в рабочее положение огромную антенну его главного прибора.

Что касается других космических миссий, таких как "Вояджер", "Новые горизонты" и другие, отправленные NASA, то эти аппараты уже давно либо покинули Солнечную систему, либо находятся на пути к этому. Но кроме исследований космоса они еще и посылают сигналы для потенциальных внеземных цивилизаций. Как уже писал Фокус, ученые выяснили, когда может прийти ответ от внеземного разума.