Каким был океан 462 млн лет назад: ученые нашли 170 новых видов, живших еще до динозавров

Миниатюризация стала ответом на изменение экологии в эпоху ордовика, когда маленькие и сидячие организмы не обладали опорами и приспособлениями, что заставляло их искать другие пути для выживания.

Среди окаменелостей, извлеченных из карьера Касл-Бэнк в Уэльсе, Великобритания, исследователи открыли сокровищницу из мягких тканей. Группа Касл-Бенк, как называют коллекцию, с помощью краудфандинга предоставила науке более 170 новых видов морских обитателей, пишет IFLScience.

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Исключительные образцы, подобные этим, иногда называют сланцами Берджесс, в честь канадского места, где были найдены окаменелости с сохранившимися мягкими тканями, что расширяет наше понимание эволюции групп животных. Хотя эти типы окаменелостей обычно ограничиваются Кембрийским периодом, группировка из Касл-Бенк датируется средним Ордовиком, примерно 462 миллиона лет назад.

Несмотря на свои небольшие размеры — от 1 до 5 миллиметров в общей длине тела, организмы, принадлежащие к сообществу Касл-Бэнк, включают разноцветных червей, морских звезд, губок, ракообразных и членистоногих. Эти окаменелости позволяют заглянуть в жизнь одних из древнейших сообществ, где доминировали животные, и позволяют ученым отслеживать экологическое развитие во времени.

Новый вид крошечных двустворчатых членистоногих Фото: Joe Botting

Группа Касл-Бэнк не только невероятно разнообразна, но и невероятно хорошо сохранилась. Среди окаменелостей были найдены мягкие ткани, такие как глаза, зрительные нервы, мозг и пищеварительные ткани. Исследователи предполагают, что неожиданно малые размеры тела могли быть адаптивным ответом на изменение экологии, поскольку многие окаменелости были маленькими, но не имели никаких креплений или приспособлений, что свидетельствует о том, что они были насильно извлечены из твердого субстрата перед захоронением.

Новый вид членистоногих с видимым кишечником (темная линия вдоль тела) Фото: Joe Botting

Небольшой размер и мобильность группы Касл-Бенк могли быть полезными чертами в эпоху Среднего Ордовика из-за изменений в стратегии хищничества или распределении питательных веществ во время того, что авторы называют "фитопланктонной революцией". Эта миниатюризация происходила в пределах конкретных экосистем в то время, но остаются вопросы о том, насколько она была распространена.

Находка окаменелостей в Уэльсе стала возможной благодаря краудфандинговому проекту, который собрал средства на микроскопическое оборудование, необходимое для изучения таких миниатюрных образцов. Исследователи надеются, что их усилия принесут еще больше открытий в будущем, проливая свет на темный период эволюции ранних животных, ведь уже идентифицировано более 170 видов.

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