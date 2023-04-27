Делили Землю с динозаврами. Найдена окаменелость осетра возрастом 66 миллионов лет

Семья Acipenseridae, состоящая из почти 30 различных видов рыб, широко известна как осетровые. Эти водные существа были желательны благодаря своему сочному мясу и ценной икре. Однако сейчас они на грани исчезновения.

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Осетровому, древнему виду, происходящему со времен динозавров, сейчас грозит чрезмерный отлов и потеря среды обитания. А некоторые из них вообще находятся на грани полного исчезновения дикой природы, пишет Sci.News.

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Осетровые — удивительные существа, которых часто называют живыми ископаемыми из-за их древнего происхождения, восходящего более чем к 200 миллионам лет назад, когда по земле бродили динозавры. Хотя они могут вырастать до 7 метров в длину и веся до 1,5 тонны, сегодня такие размеры встречаются невероятно редко.

По словам профессора Дэвида Мартилла, известного палеонтолога из Портсмутского университета, самая древняя известная окаменелость настоящего осетра происходит из коллекции Стива Этча на Юрском побережье Англии. Первые осетровые появились в позднем триасовом периоде в Китае, положив начало эволюционному пути, который охватил континенты и тысячелетия.

Однако недавняя находка в Марокко поставила точку в этом вопросе, поскольку это первый вид, найденный в Африке. Одиночный костный отросток был обнаружен в верхнемеловых морских фосфатитах в центральной части Марокко, что указывает на то, что осетровые когда-то были более широко распространены, чем считалось ранее. Это открытие усложняет модели происхождения этой жизненно важной группы рыб, обычно ассоциирующейся с северным полушарием.

Однако недавняя находка в Марокко поставила точку в этом вопросе, поскольку это первый вид, найденный в Африке Фото: David M. Martill, doi: 10.1016/j.cretres.2023.105546

"Я нашел кусок скалы с пряжками — костными внешними пластинами, которые встречаются у этих тяжело бронированных рыб, и сразу понял, что это осетр, — сказал профессор Мартилл, описывая свое удивление от открытия. — Все виды осетровых в прошлом встречались исключительно в северном полушарии. Их находили в Северной Америке, Европе, Азии и Китайской Азии, но никогда в Южной Америке, Австралии, Африке или Индии, то есть в тех массивах суши, которые составляли Гондвану".

Замечательное открытие предлагает бесценное понимание захватывающей истории этого находящегося под угрозой исчезновения живого ископаемого.

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