Ділили Землю з динозаврами. Знайдено скам'янілість осетра віком 66 мільйонів років

Родина Acipenseridae, що складається з майже 30 різних видів риб, широко відома як осетрові. Ці водні істоти були бажаними завдяки своєму соковитому м'ясу та цінній ікрі. Однак зараз вони на межі зникнення.

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Осетровим, стародавньому виду, що походить із часів динозаврів, зараз загрожує надмірний вилов і втрата середовища існування. А деякі із них взагалі знаходяться на межі повного зникнення в дикій природі, пише Sci.News.

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Осетрові — дивовижні істоти, яких часто називають живими скам'янілостями через їхнє давнє походження, що сягає корінням понад 200 мільйонів років тому. Саме тоді по землі блукали динозаври. Хоча вони могли виростати до 7 метрів у довжину і вагою до 1,5 тонн, такі розміри сьогодні неймовірно рідкісні.

За словами професора Девіда Мартілла, відомого палеонтолога з Портсмутського університету, найдавніша відома викопна скам'янілість справжнього осетра походить з колекції Стіва Етчеса на англійському узбережжі Юрського періоду. Перші осетрові з'явилися в кінці тріасового періоду в Китаї, поклавши початок еволюційній подорожі, яка охопила континенти і тисячоліття.

Однак нещодавня знахідка в Марокко внесла певні корективи, оскільки це перший вид осетрових, знайдений в Африці. У верхньокрейдяних морських фосфоритах центральної частини Марокко виявили одну кісткову рештку, яка вказує на те, що колись осетрові були поширенішими, ніж вважалося раніше. Це відкриття ускладнює моделі походження цієї життєво важливої групи риб, яка зазвичай асоціюється з північною півкулею.

Однак нещодавня знахідка в Марокко внесла певні корективи, оскільки це перший вид осетрових, знайдений в Африці Фото: David M. Martill, doi: 10.1016/j.cretres.2023.105546

"Я знайшов шматок скелі з пряжками, кістковими зовнішніми пластинами, які є в цих добре захищених риб, і відразу зрозумів, що це осетер, — сказав професор Мартілл, описуючи своє здивування відкриттям. — Всі види осетрових раніше водилися виключно в північній півкулі. Вони були найдені в Північній Америці, Європі, Азії та Китайській Азії, але ніколи в Південній Америці, Австралії, Африці чи Індії, які є сухопутними масивами, що складають Гондвану".

Це чудове відкриття пропонує безцінну інформацію про неймовірну історію цих живих скам'янілостей, що перебувають під загрозою зникнення.

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