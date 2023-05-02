Спасут мир со скоростью 1,5 м/ч. "Суперщит" ленивцев может победить опасные для людей супербактерии

Пусть эти млекопитающие и чрезвычайно медлительны, но они также скрывают в себе рецепт лекарства против сверхустойчивых супербактерий.

Впервые эти сверхмедлительные млекопитающие были описаны французским натуралистом Жоржем-Луи Леклерком, графом де Бюффон, в 1749 году. Тогда он писал, что ленивцы представляют собой "низшую форму существования", однако новое исследование показывает, что при всей своей медлительности ленивцы вполне могут стать новыми супергероями, спасшими человечество от бактерий, устойчивых к лекарствам, пишет New Atlas.

В новом исследовании команда из Университета Коста-Рики сосредоточилась на изучении жизни ленивцев и их шерсти, которая служит домом для множества живых организмов. Ученые исследователи живые бактериальные сообщества и организмы, обитающие в шерсти коста-риканских двупалых (Choloepus Hoffmanni) и трехпалых ленивцев (Bradypus variegatus), содержащихся в местном заповеднике. Отметим, что эти млекопитающие являются представителями двух из шести живых видов, населяющих тропики Центральной и Южной Америки.

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Известно, что толстая шерсть ленивцев является уютным домом для целого ряда водорослей и насекомых и обеспечивает их необходимыми богатыми питательными веществами. Шерсть ленивцев также является пристанищем и для "ленивой моли" (Cryptoses Choloepi), которая полагается на млекопитающее для выживания — моль откладывает яйца в его фекалиях и питается его кожными выделениями. В то же время бабочка обеспечивает азот, который необходим для роста водорослей, а они в свою очередь являются важной составляющей для формирования "камуфляжного плаща", необходимого ленивцам для защиты.

Однако до сих пор ученые не изучали подробно бактериальный состав процветающего поверхностного микробиома ленивцев. По словам соавтора исследования Макса Чаваррия, они с коллегами собрали образцы, а затем изучили их. Результаты исследования показали наличие ряда организмов, которые способны сдержать серьезные бактериальные инфекции.

Теперь ученые полагают, что млекопитающие, способные развивать максимальную скорость передвижения всего в 1,5 метра в час, могут стать новыми "супергероями" для человечества, а именно помочь в разработке лекарств, способных одолеть ряд бактерий, устойчивых к лекарствам.

Более того, исследователи обнаружили, что этот "защитный щит" ленивцев также способен остановить размножение потенциально патогенных бактерий и даже может подавить их конкурентов, например грибы. И даже это еще не все. Ученые также обнаружили, что мех ленивца, по сути, является "заводом" по производству бактерий, вырабатывающих антибиотики, а это в дальнейшем может послужить толчком для открытия новых "биологически активных молекул".

Результаты исследования также свидетельствует, что микробиом двух видов ленивцев немного отличался, хотя основой его состава оставались схожие элементы. В то же время ученые отмечают, что данное исследование, вероятно, будет продвигаться такими же "ленивыми темпами", как и сами млекопитающие, однако оно является весьма многообещающим. Кроме того, ученые признают, что результаты также необходимо проверить, изучив данные особи, которые живут в дикой природе.

Ранее Фокус писал, что ученые измерили силу, с которой ленивцы цепляются за ветки.