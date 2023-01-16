Вдвое сильнее людей. Ученые измерили силу, с которой ленивцы цепляются за ветки

Исследователи также обнаружили, что левая сторона крохотных зверьков значительно сильнее правой, и ученые не знают почему.

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Мало кто из млекопитающих приспособлен к жизни, проводимой почти исключительно в кроне, но ленивцы, похоже, от этого никак не страдают — эти миниатюрные зверьки оказались на удивление сильными, несмотря на их очаровательный вялый вид, пишет Science Alert.

В новом исследовании анатом из Нью-Йоркского технологического института Мелоди Янг с коллегами соорудили специальную установку, чтобы выяснить, с какой силой ленивцы держатся за деревья. Для этого ученые сконструировали специальную опору для измерения этой мощной хватки и исследовали пять бурых ленивцев (Bradypus variegatus). Ученые обнаружили, что чтобы оторвать ленивца от опоры, за которую он цепляется цепкими костлявыми лапами, потребуется, минимум, два исследователя.

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В исследовании приняли участие ленивцы среднего веса в 3,8 килограмм — оказалось, что они имеют примерно вдвое большую силу мышц-сгибателей пальцев, чем люди или другие приматы. Более того, исследование показывает, что эти пушистые зверьки способны удержать более 100% своего веса всего одной лапой, причем не имеет значения задней или передней.

[ + – ] Молодой бурогорлый ленивец демонстрирует свою могучую хватку Фото: Mark Kostich/iStock/Getty Images

Любопытно, что у приматов задние конечности, как правило, сильнее передних — на них приходится от 50 до 70% их веса даже при лазании. Однако ученые обнаружили, что ленивцы распределяют свой вес более равномерно. В то же время ученые обнаружили удивительную особенность — левые конечности ленивцев сильнее правых приблизительно на 16%. При этом у приматов напротив, сильнее правая сторона.

Янг с коллегами также отмечают, что существует вероятность, что они недооценили силу зверьков, если учитывать ограничения их экспериментальной установки. Исследователи полагают, что ленивцы способны настолько крепко цепляться за свой субстрат, чтобы хищники не могли оттащить их — скорее сдерется их кожа на спине, чем зверек ослабит свою хватку. Отметим, что существуют также свидетельства о том, что ленивцы продолжают держаться за ветку даже после своей смерти.

Исследователи отмечают, что их заинтриговала более развитая левая сторона ленивцев, а потому в дальнейшем они планируют провести больше исследований, чтобы узнать с чем это связано.

Янг с коллегами также отмечают, что удлиненные костяные пальцы ленивца позволяют ему держаться крепко, не тратя большое количество энергии на мышечную массу.

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