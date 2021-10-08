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Сид из "Ледникового периода" весил бы тонну и лакомился мясом, – ученые

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Древний ленивец, Mylodon darwinii, древние животные
Фото: ScienceAlert | Древний ленивец Mylodon darwinii. Художественная иллюстрация.

Ученые предположили, что древний гигантский ленивец питался только растениями, но новые доказательства свидетельствуют об обратном.

Гигантский наземный ленивец, который жил во время последнего ледникового периода, не был в основном вегетарианцем, как его современные родственники. Он любил также мясо, говорится в новом исследовании, сообщает Sciencealert.

Древний ленивец Mylodon darwinii вымер от 10 000 до 12 000 лет назад вместе с большинством других представителей мегафауны, и ученые предположили, что он питался только растениями. Но сравнение химических сигнатур в шерсти M. darwinii с пищей других вымерших и живых видов ленивцев и муравьедов теперь свидетельствует об обратном.

Огромный ленивец

Как и все представители мегафауны, Mylodon darwinii был огромным. Длина его тела составляла до 3 метров, а весил он от 1 до 2 тонн. Эти животные жили в прибрежных регионах, имели светлый мех, а их кожа была испещрена костными отложениями, которые называются остеодермы, и именно эти типы тканей сохраняют химические маркеры, доступные сегодня для анализа.

"Это первое прямое доказательство всеядности древних видов ленивцев", — говорит палеонтолог Джулия Техада из Университета Монпелье во Франции. Наряду с другими ксенартрами, такими как муравьеды и броненосцы, эти ленивцы составляли основу южноамериканских экосистем на протяжении последних 34 миллионов лет.

Ксенартры

Ксенартры, или неполнозубые — надотряд млекопитающих, обитающий в Южной, Северной и Центральной Америке. Самым крупным современным представителем неполнозубых является гигантский муравьед. У неполнозубых либо совсем нет зубов, как у муравьедов, либо их строение упрощено.

Учитывая, что все шесть видов живых ленивцев питаются растениями, долгое время считалось, что M. darwinii, названный в честь Чарльза Дарвина, обнаружившего его останки в Аргентине в 1832 году, также любил растения. Его зубы, челюсть, большая передняя кишка и экскременты позволяют предположить, что M. darwinii не был активным хищником.

Гигантский муравьед, муравьед, животные Южная Америка
Гигантский муравьед
Фото: wikipedia

Любил и мясо и растения

Но новое исследование предполагает, что M. darwinii мог быть всеядным животным, поедающим мясо.

"Теперь у нас есть веские доказательства, противоречащие давнему предположению, что все ленивцы были только травоядными животными", — говорит Техада.

В своем исследовании Техада и ее коллеги проанализировали пряди шерсти из двух окаменелостей ленивцев, пяти современных ксенартров из зоопарков, и восьми видов диких всеядных животных, включая длинноволосого броненосца и боливийского саймири, примата, обитающего в Южной Америке.

Длинноволосый броненосец, броненосец, животные Южная Америка
Длинноволосый броненосец.
Фото: wikipedia

Изотопы азота

Стабильные изотопы азота в шерсти ленивцев были целью Техады и ее коллег, поскольку их можно обнаружить в растительной и белковой пище. По мере того, как животные едят эту пищу, изотопы азота медленно включаются в строительные блоки белков (также известные как аминокислоты) и сохраняются в тканях тела животного, включая шерсть.

Техада и ее коллеги проанализировали уровни аминокислотного азота в образцах современных травоядных и всеядных животных, чтобы найти четкий сигнал о том, что они употребляют в пищу смесь растений и животного белка, а затем проанализировали две окаменелости ленивца. И нашли прямые доказательства тому, что древнее животное употребляло в пищу в том числе и мясо.

Ученые предполагают, что гигантский ленивец дополнял свой рацион богатым калориями мясом, чтобы удовлетворить свои высокие потребности в энергии и для поддержания постоянной температуры тела в холодных условиях.

Также ученые создали 3D-модель самого первого экземпляра M. darwinii, найденного Чарльзом Дарвином.