Сид из "Ледникового периода" весил бы тонну и лакомился мясом, – ученые

Ученые предположили, что древний гигантский ленивец питался только растениями, но новые доказательства свидетельствуют об обратном.

Гигантский наземный ленивец, который жил во время последнего ледникового периода, не был в основном вегетарианцем, как его современные родственники. Он любил также мясо, говорится в новом исследовании, сообщает Sciencealert.

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Древний ленивец Mylodon darwinii вымер от 10 000 до 12 000 лет назад вместе с большинством других представителей мегафауны, и ученые предположили, что он питался только растениями. Но сравнение химических сигнатур в шерсти M. darwinii с пищей других вымерших и живых видов ленивцев и муравьедов теперь свидетельствует об обратном.

Огромный ленивец

Как и все представители мегафауны, Mylodon darwinii был огромным. Длина его тела составляла до 3 метров, а весил он от 1 до 2 тонн. Эти животные жили в прибрежных регионах, имели светлый мех, а их кожа была испещрена костными отложениями, которые называются остеодермы, и именно эти типы тканей сохраняют химические маркеры, доступные сегодня для анализа.

"Это первое прямое доказательство всеядности древних видов ленивцев", — говорит палеонтолог Джулия Техада из Университета Монпелье во Франции. Наряду с другими ксенартрами, такими как муравьеды и броненосцы, эти ленивцы составляли основу южноамериканских экосистем на протяжении последних 34 миллионов лет.

Ксенартры

Ксенартры, или неполнозубые — надотряд млекопитающих, обитающий в Южной, Северной и Центральной Америке. Самым крупным современным представителем неполнозубых является гигантский муравьед. У неполнозубых либо совсем нет зубов, как у муравьедов, либо их строение упрощено.

Учитывая, что все шесть видов живых ленивцев питаются растениями, долгое время считалось, что M. darwinii, названный в честь Чарльза Дарвина, обнаружившего его останки в Аргентине в 1832 году, также любил растения. Его зубы, челюсть, большая передняя кишка и экскременты позволяют предположить, что M. darwinii не был активным хищником.

[ + – ] Гигантский муравьед Фото: wikipedia

Любил и мясо и растения

Но новое исследование предполагает, что M. darwinii мог быть всеядным животным, поедающим мясо.

"Теперь у нас есть веские доказательства, противоречащие давнему предположению, что все ленивцы были только травоядными животными", — говорит Техада.

В своем исследовании Техада и ее коллеги проанализировали пряди шерсти из двух окаменелостей ленивцев, пяти современных ксенартров из зоопарков, и восьми видов диких всеядных животных, включая длинноволосого броненосца и боливийского саймири, примата, обитающего в Южной Америке.

[ + – ] Длинноволосый броненосец. Фото: wikipedia

Изотопы азота

Стабильные изотопы азота в шерсти ленивцев были целью Техады и ее коллег, поскольку их можно обнаружить в растительной и белковой пище. По мере того, как животные едят эту пищу, изотопы азота медленно включаются в строительные блоки белков (также известные как аминокислоты) и сохраняются в тканях тела животного, включая шерсть.

Техада и ее коллеги проанализировали уровни аминокислотного азота в образцах современных травоядных и всеядных животных, чтобы найти четкий сигнал о том, что они употребляют в пищу смесь растений и животного белка, а затем проанализировали две окаменелости ленивца. И нашли прямые доказательства тому, что древнее животное употребляло в пищу в том числе и мясо.

Ученые предполагают, что гигантский ленивец дополнял свой рацион богатым калориями мясом, чтобы удовлетворить свои высокие потребности в энергии и для поддержания постоянной температуры тела в холодных условиях.

Также ученые создали 3D-модель самого первого экземпляра M. darwinii, найденного Чарльзом Дарвином.